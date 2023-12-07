Giriş Tarihi: 07.12.2023 20:01 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023 20:01

Ünlü aktör İhsan Yüce Yeşilçam’ın yüce gönüllü adamıydı! İşte İhsan Yüce’nin merak edilen kızı!

Ünlü aktör İhsan Yüce, Türk sineması denilince akıllara gelen gizli kahramanlarından biriydi. Usta sanatçı İhsan Yüce'nin hayatı sanatla geçti. Canlandırdığı her karakteri, altın tepside sunan yüce gönüllü Yüce, 150'den fazla filmde yer aldı. 1991 yılında aramızdan ayrıldığında onsuz kaldığına en çok üzülenlerden biri de kadim dostu Can Yücel olmuştu. Öyle ki Can Yücel cenaze namazından sonra mezarlığa gitmemesine şaşıran ve bunun sebebini soranlara "İnsan arkadaşını gömer mi yahu!" diye cevap verecek kadar üzgündür hem de...62 yıllık hayatına sayısız çalışma sığdıran Yeşilçam emektarlarından İhsan Yüce'nin bir kızı bulunuyor. İşte İhsan Yüce'nin merak edilen kızı...