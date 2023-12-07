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Haberler Galeri Ünlü aktör İhsan Yüce Yeşilçam’ın yüce gönüllü adamıydı! İşte İhsan Yüce’nin merak edilen kızı!
Giriş Tarihi: 07.12.2023 20:01 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023 20:01

Ünlü aktör İhsan Yüce Yeşilçam’ın yüce gönüllü adamıydı! İşte İhsan Yüce’nin merak edilen kızı!

Ünlü aktör İhsan Yüce, Türk sineması denilince akıllara gelen gizli kahramanlarından biriydi. Usta sanatçı İhsan Yüce'nin hayatı sanatla geçti. Canlandırdığı her karakteri, altın tepside sunan yüce gönüllü Yüce, 150'den fazla filmde yer aldı. 1991 yılında aramızdan ayrıldığında onsuz kaldığına en çok üzülenlerden biri de kadim dostu Can Yücel olmuştu. Öyle ki Can Yücel cenaze namazından sonra mezarlığa gitmemesine şaşıran ve bunun sebebini soranlara "İnsan arkadaşını gömer mi yahu!" diye cevap verecek kadar üzgündür hem de...62 yıllık hayatına sayısız çalışma sığdıran Yeşilçam emektarlarından İhsan Yüce'nin bir kızı bulunuyor. İşte İhsan Yüce'nin merak edilen kızı...

Ünlü aktör İhsan Yüce Yeşilçam’ın yüce gönüllü adamıydı! İşte İhsan Yüce’nin merak edilen kızı!

Yeşilçam emektarı İhsan Yüce 1929 yılında başlayan ve 1991 yılında son bulan 62 yıllık hayatına 169 film, 59 senaryo, 10 yönetmenlik çalışması sığdırdı.

Ünlü aktör İhsan Yüce Yeşilçam’ın yüce gönüllü adamıydı! İşte İhsan Yüce’nin merak edilen kızı!

Hem oyuncu, hem yazar, hem yönetmen, 'Ekmek Şarap, Sen ve Ben…'in unutulmaz şairi İhsan Yüce, aynı zamanda arkeolog, ressam ve heykeltıraştı.

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Ünlü aktör İhsan Yüce Yeşilçam’ın yüce gönüllü adamıydı! İşte İhsan Yüce’nin merak edilen kızı!

İhsan Yüce, Kemal Sunal ve Tarık Akan'ın en yakın arkadaşı, Menderes Samancılar, Aytaç Arman gibi pek çok usta oyuncuyu da Yeşilçam'a kazandırdı.

Ünlü aktör İhsan Yüce Yeşilçam’ın yüce gönüllü adamıydı! İşte İhsan Yüce’nin merak edilen kızı!

Kafkasya Dağıstan göçmeni yedi çocuklu ailenin üç oğlundan biri olan Yüce, 23 Ocak 1929 yılında Elazığ'da doğdu.

Ünlü aktör İhsan Yüce Yeşilçam’ın yüce gönüllü adamıydı! İşte İhsan Yüce’nin merak edilen kızı!

Bir süre özel şirketlerde muhasebecilik yaptı. Sanat yaşamına 1952'de İzmir'de, Halk ve Çocuk Tiyatrosunda başladı. Bir sezonluk ömrü olan Bizim Tiyatro'yu kurdu. İhsan Yüce, 1965-1966 arasında Lale Oraloğlu Tiyatrosu'nda çalıştı. 1968 yılında üç arkadaşı ile birlikte Ankara Drama Tiyatrosu'nu kurdu. Bu tiyatroda "Suç ve Ceza ile Sahne Işıkları" isimli oyunları sahneledi ve ilgi gördü. Gen-Ar, Arena ve Direklerarası Tiyatrolarında çalışmalarını sürdürdü.

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