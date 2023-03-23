Ünlü çift kolunda servet taşıyor! Mesut Özil ile Amine Gülşe’nin milyonluk saatleri dudak uçuklattı!

Giriş Tarihi: 23.03.2023 10:05 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023 10:08

Futbolu bırakan Mesut Özil'in oyuncu eşi Amine Gülşe, kızları 3 yaşındaki Eda ve geçtiğimiz eylülde dünyaya gelen Ela ile birlikte İstinye'de görüntülendi. Dünyaca ünlü mağazaları gezen Gülşe, yeni sezon ürünleri inceledi. Oyuncu, muhabirlere teşekkür ettikten sonra özel aracına binerek alışveriş merkezinden ayrıldı. Öte yandan; Mesut Özil'in kısa süre önce yeni bir saat aldığı ortaya çıktı. Koleksiyonunu genişleten Özil'in Richard Mille marka saati yaklaşık 7 milyon TL. Eşini de unutmayan yıldız, Amine Gülşe'ye de aynı markadan 4 milyon TL'lik bir başka saati sipariş etti.