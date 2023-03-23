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Haberler Galeri Ünlü çift kolunda servet taşıyor! Mesut Özil ile Amine Gülşe’nin milyonluk saatleri dudak uçuklattı!
Giriş Tarihi: 23.03.2023 10:05 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023 10:08

Ünlü çift kolunda servet taşıyor! Mesut Özil ile Amine Gülşe’nin milyonluk saatleri dudak uçuklattı!

Futbolu bırakan Mesut Özil'in oyuncu eşi Amine Gülşe, kızları 3 yaşındaki Eda ve geçtiğimiz eylülde dünyaya gelen Ela ile birlikte İstinye'de görüntülendi. Dünyaca ünlü mağazaları gezen Gülşe, yeni sezon ürünleri inceledi. Oyuncu, muhabirlere teşekkür ettikten sonra özel aracına binerek alışveriş merkezinden ayrıldı. Öte yandan; Mesut Özil'in kısa süre önce yeni bir saat aldığı ortaya çıktı. Koleksiyonunu genişleten Özil'in Richard Mille marka saati yaklaşık 7 milyon TL. Eşini de unutmayan yıldız, Amine Gülşe'ye de aynı markadan 4 milyon TL'lik bir başka saati sipariş etti.

Ünlü çift kolunda servet taşıyor! Mesut Özil ile Amine Gülşe’nin milyonluk saatleri dudak uçuklattı!

Özil, 2021 yılında da kendisi ve eşine Richard Mille saat almıştı. Aradan geçen sürede saatlerin değeri artınca Mesut Özil, 8 milyon TL kazanç sağlamıştı.

Ünlü çift kolunda servet taşıyor! Mesut Özil ile Amine Gülşe’nin milyonluk saatleri dudak uçuklattı!

Futbol ve ardından atıldığı ticaretten kazandığı servetiyle geniş bir saat koleksiyonuna sahip olan Mesut Özil, yine kesenin ağzını açtı.

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Ünlü çift kolunda servet taşıyor! Mesut Özil ile Amine Gülşe’nin milyonluk saatleri dudak uçuklattı!

2019'da evlendiği Amine Gülşe'den iki kızı olan Özil, ikisi kendine biri ise eşine ait Richard Mille saatleri arasına bir yenisini ekledi.

Ünlü çift kolunda servet taşıyor! Mesut Özil ile Amine Gülşe’nin milyonluk saatleri dudak uçuklattı!

Takvim'in haberine göre; Richard Mille RM029 FQ model beyaz ve yeşil renkli bir saati kendisine alan Mesut Özil, bunun için yaklaşık 8 milyon TL ödedi.

Ünlü çift kolunda servet taşıyor! Mesut Özil ile Amine Gülşe’nin milyonluk saatleri dudak uçuklattı!

KOLEKSİYONU GENİŞLEDİ

Eşini de es geçmeyen ünlü futbolcu, Amine Gülşe için sipariş ettiği Richard Mille 07-04 Automatic Sport model saat için de yaklaşık 3 milyon TL ödedi.

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