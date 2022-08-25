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Haberler Galeri Ünlü çiftten sürpriz haber! Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in ikizlerinin cinsiyeti…
Giriş Tarihi: 25.08.2022 09:52 Güncelleme Tarihi: 25.08.2022 10:00

Ünlü çiftten sürpriz haber! Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in ikizlerinin cinsiyeti…

2017 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının gözde isimleri arasında yer alıyor. Evliliklerini Karan, adını verdikleri oğullarıyla taçlandıran Özçivit ailesi, şimdilerde ikinci çocuk heyecanı yaşıyor. Burak Özçivit ile dört aylık hamile eşi Fahriye Evcen hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İkinci bebeklerine kavuşmak için gün sayan ünlü çiftin ikiz bebek beklediği iddia edildi. İşte tüm detaylar…

Ünlü çiftten sürpriz haber! Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in ikizlerinin cinsiyeti…

'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan, 2017 yılında da görkemli bir düğün yapan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen; 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına almıştı.

Ünlü çiftten sürpriz haber! Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in ikizlerinin cinsiyeti…

Şimdilerde ikinci bebek heyecanı yaşayan çiftten yakışıklı oyuncu, 23 Haziran'da müjdeli haberi alan basın mensuplarının "Neler hissediyorsunuz?" sorusuna şu yanıt vermişti:

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Ünlü çiftten sürpriz haber! Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in ikizlerinin cinsiyeti…

"Biz de yeni öğrendik, inanılmaz heyecanlıyız. Çok sevindik. O kadar yeni ki Karan'a bile söyleme fırsatımız olmadı. Hatta gördüğünüz gibi yolu bile şaşırdım, farkında olmadan kapalı yola girdim."

Ünlü çiftten sürpriz haber! Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in ikizlerinin cinsiyeti…

"KARAN İLE STAJIMI TAMAMLADIM"

Mutluluğu yüzlerine yansıyan ikiliden Burak Özçivit, "Daha haberi yeni aldık. 'Kız mı olsun, erkek mi olsun?' modunda değiliz, sağlıklı, vatana millete hayırlı evlat olsun yeterli. Ben zaten uykusuz gecelere alışkınım. Karan ile stajımı tamamladım" ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü çiftten sürpriz haber! Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in ikizlerinin cinsiyeti…

Burak Özçivit- Fahriye Evcen çifti ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. 37 yaşındaki Burak Özçivit ile evliliğinden Karan adında bir çocuğu bulunan Fahriye Evcen'in ikiz bebek beklediği öne sürüldü.

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