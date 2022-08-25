Giriş Tarihi: 25.08.2022 09:52
Güncelleme Tarihi: 25.08.2022
10:00
Ünlü çiftten sürpriz haber! Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in ikizlerinin cinsiyeti…
2017 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının gözde isimleri arasında yer alıyor. Evliliklerini Karan, adını verdikleri oğullarıyla taçlandıran Özçivit ailesi, şimdilerde ikinci çocuk heyecanı yaşıyor. Burak Özçivit ile dört aylık hamile eşi Fahriye Evcen hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İkinci bebeklerine kavuşmak için gün sayan ünlü çiftin ikiz bebek beklediği iddia edildi. İşte tüm detaylar…