Giriş Tarihi: 02.09.2024 18:43
Güncelleme Tarihi: 02.09.2024
18:43
Ünlü futbolcu Alparslan Öztürk ve eşi Ebru Şancı’nın 3 katlı villası! İşte ünlü çiftin muhteşem evi!
Futbol kariyerine Pendikspor'da devam ettiren ünlü futbolcu Alparslan Öztürk ve eşi eski manken ve moda tasarımcısı Ebru Şancı, evinin kapılarını açtı. Alparslan Öztürk ve Ebru Şancı, 3 katlı ve 7 odalı evleriyle herkesin beğenisini kazandı. Şehir dışında yaşayan ünlü çift, uzun zamandır evlerine misafir gelmediğini de sözlerine ekledi. İşte Alparslan Öztürk ve Ebru Şancı'nın muhteşem evi!