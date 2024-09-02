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Haberler Galeri Ünlü futbolcu Alparslan Öztürk ve eşi Ebru Şancı’nın 3 katlı villası! İşte ünlü çiftin muhteşem evi!
Giriş Tarihi: 02.09.2024 18:43 Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 18:43

Ünlü futbolcu Alparslan Öztürk ve eşi Ebru Şancı’nın 3 katlı villası! İşte ünlü çiftin muhteşem evi!

Futbol kariyerine Pendikspor'da devam ettiren ünlü futbolcu Alparslan Öztürk ve eşi eski manken ve moda tasarımcısı Ebru Şancı, evinin kapılarını açtı. Alparslan Öztürk ve Ebru Şancı, 3 katlı ve 7 odalı evleriyle herkesin beğenisini kazandı. Şehir dışında yaşayan ünlü çift, uzun zamandır evlerine misafir gelmediğini de sözlerine ekledi. İşte Alparslan Öztürk ve Ebru Şancı'nın muhteşem evi!

Ünlü futbolcu Alparslan Öztürk ve eşi Ebru Şancı’nın 3 katlı villası! İşte ünlü çiftin muhteşem evi!

Eski manken Ebru Şancı (38) ile futbolcu Alpaslan Öztürk (28), 2015 yılında Eskişehir'de sade bir törenle dünya evine girdi. Ünlü çift, düğünü ise Belçika'daki Kasteel Den Brandt şatosunda yapmıştı.

Ünlü futbolcu Alparslan Öztürk ve eşi Ebru Şancı’nın 3 katlı villası! İşte ünlü çiftin muhteşem evi!

EVİNİN KAPILARINI İLK KEZ AÇTI!

Ceylin, Mila ve Kürşad Fırat adında üç çocukları bulunan Şancı ile Öztürk, evlerinin kapılarını ilk kez açtı.

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Ünlü futbolcu Alparslan Öztürk ve eşi Ebru Şancı’nın 3 katlı villası! İşte ünlü çiftin muhteşem evi!

EVİNİ PAYLAŞTI

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla magazin gündemine sık sık gelen Ebru şancı, 3 katlı ve 7 odalı evini paylaştı.

Ünlü futbolcu Alparslan Öztürk ve eşi Ebru Şancı’nın 3 katlı villası! İşte ünlü çiftin muhteşem evi!

"EVİME 8 YILDIR MİSAFİR GELMİYOR…"

Şancı, "Evime 8 yıldır misafir gelmiyor, bizi misafirliğe davet ediyorlar, sonra çocukları görünce bir daha çağırmıyorlar. Çocuklarım şımarık değil yaramaz" dedi.

Ünlü futbolcu Alparslan Öztürk ve eşi Ebru Şancı’nın 3 katlı villası! İşte ünlü çiftin muhteşem evi!

"EVİM SÜSLÜ BİR EV DEĞİL"

Ayrıca Şancı, 'Çocuklar kırdığı için az eşyam var benim evim süslü bir ev değil' ifadelerini de kullandı.

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