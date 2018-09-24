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(24.09.2018)

Giriş Tarihi: 24.09.2018 15:03 Güncelleme Tarihi: 24.09.2018 15:25
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(24.09.2018)
Ünlü isimlerin Instagram paylaşımları (24.09.2018)

Televizyon dünyasının güçlü ışıkları altında, ilgiyle takip edilen dizi ve şov programlarının ünlü yüzleri, sosyal medyada da popülerliklerini sürdürmeye devam ediyorlar. Ünlü isimlerin kameralar arkasında kalan hayatlarını, en doğal şekilde gözler önüne serdikleri sosyal medya platformu ise Instagram. Birçok kullanıcının yoğun ilgi gösterdiği bu platformda, televizyon ekranlarında severek izlediğimiz pek ünlünün hesabını takip edebilirsiniz. Üstelik çoğunun profili herkese açık durumda. Instagram'da ünlü isimlerin, gündelik hayatta nasıl vakit geçirdiğini, gittikleri tatilleri, katıldıkları partileri ve kulis arkasında neler yaşadıklarını takip etmeniz ve onlara yorum yazıp, eleştirebilmeniz mümkün.
İşte ünlülerin Instagram paylaşımları ve yorumları...

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(24.09.2018)
Ünlü isimlerin Instagram paylaşımları (24.09.2018)

ÇELİK

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(24.09.2018)
Ünlü isimlerin Instagram paylaşımları (24.09.2018)

SUNA YILDIZOĞLU

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(24.09.2018)
Ünlü isimlerin Instagram paylaşımları (24.09.2018)

İLYAS YALÇINTAŞ

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(24.09.2018)
Ünlü isimlerin Instagram paylaşımları (24.09.2018)

FERMAN AKGÜL

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(24.09.2018)
Ünlü isimlerin Instagram paylaşımları (24.09.2018)

SEDA AKMAN

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(24.09.2018)
Ünlü isimlerin Instagram paylaşımları (24.09.2018)

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