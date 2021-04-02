HaberlerGaleriÜnlü komedyen Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'in güldüren isim isyanı! "Bebeğe kebap ismi verilir mi?"
Giriş Tarihi: 02.04.2021 07:37Güncelleme Tarihi: 02.04.2021 23:21
Ünlü komedyen Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'in güldüren isim isyanı! "Bebeğe kebap ismi verilir mi?"
Eser Yenenler'in tescilli güzel eşi Befru Yenenler geçtiğimiz günlerde ikinci bebeğini kucağına almıştı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan çift özel hayatları ve aileleri ile de merak konusu oluyor. Yeni doğan oğullarına Mete adını veren Berfu Yenenler ve Eser Yenenler'in büyük oğullarının adı da Kuzey. Berfu Yenenler, çocuklara isim koyarken özenli olunması gerektiğini söyledi. Yenenler, "Benim göbek adımı, doğum yaptıran ebe koymuş. Peki ismim ne?" diyerek açıkladığı ismi ile isyan etti. İşte isyanı ile gülümseten Berfu Yenenler'in göbek adı...