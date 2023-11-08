Giriş Tarihi: 08.11.2023 10:00
Güncelleme Tarihi: 08.11.2023
10:00
Ünlü manken Demet Şener İbrahim Kutluay'a açtı ağzını yumdu gözünü! ‘İnsan bununla ilgili gazeteye çıkmaya utanır’
İbrahim Kutluay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı İrem Kutluay ve oğlu Ömer Kutluay'a düşkünlüğüyle bilinen Demet Şener, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Demet Şener eski eşi İbrahim Kutluay'ı canlı yayında hedef aldı. Şener, eski eşinin çocuklarının ihtiyaçlarıyla ilgilenmediğini iddia ederek, "Çocuklar hep bende kalıyor. Ömer'in diş telini bile yaptırmadı" dedi.