Ünlü manken Özge Ulusoy estetik ameliyatı oldu! 'İlk' dedi fakat kimseyi inandıramadı!

Yaklaşık bir yıldır iş insanı Faruk Çolakoğlu ile aşk yaşayan Özge Ulusoy, ameliyat oldu. Yüzündeki değişimle sık sık gündeme gelen Özge Ulusoy, ilk kez estetik operasyon geçirdiğini söyledi. Son görüntüsünü yayınlayan 38 yaşındaki Ulusoy, "Burnumdan burun ucu ameliyatı oldum. Birçoğunuz inanmasa da bu ilk ameliyatımdı. Hocam bence muazzam bir iş çıkardı" dedi. Sık sık estetik haberleriyle gündem olan Özge Ulusoy, ilk estetik ameliyatını yaptırdığını söyleyince Özge Ulusoy'a kimse inanmadı. Ulusoy'un paylaşımına yorum yağdı. Özge Ulusoy sosyal medyanın diline düştü.