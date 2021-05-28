Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ünlü manken Özge Ulusoy estetik ameliyatı oldu! 'İlk' dedi fakat kimseyi inandıramadı!
Giriş Tarihi: 28.05.2021 15:34 Güncelleme Tarihi: 28.05.2021 15:38

Ünlü manken ameliyatı oldu! 'İlk' dedi fakat kimseyi inandıramadı!

Yaklaşık bir yıldır iş insanı ile aşk yaşayan , ameliyat oldu. Yüzündeki değişimle sık sık gündeme gelen Özge Ulusoy, ilk kez operasyon geçirdiğini söyledi. Son görüntüsünü yayınlayan 38 yaşındaki Ulusoy, "Burnumdan burun ucu ameliyatı oldum. Birçoğunuz inanmasa da bu ilk ameliyatımdı. Hocam bence muazzam bir iş çıkardı" dedi. Sık sık estetik haberleriyle gündem olan Özge Ulusoy, ilk estetik ameliyatını yaptırdığını söyleyince Özge Ulusoy'a kimse inanmadı. Ulusoy'un paylaşımına yorum yağdı. Özge Ulusoy sosyal medyanın diline düştü.

Ünlü manken Özge Ulusoy estetik ameliyatı oldu! 'İlk' dedi fakat kimseyi inandıramadı!

Model ve sunucu 'un, ameliyat masasına yattığı öğrenildi. Burnundan operasyon geçiren Ulusoy, kişisel hesabı üzerinden "Bu benim ilk estetiğim" diyerek son halini takipçileriyle paylaştı. Yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken Ulusoy, ilk ameliyatı olduğunu söylese de bu duruma takipçilerini inandıramadı.

Ünlü manken Özge Ulusoy estetik ameliyatı oldu! 'İlk' dedi fakat kimseyi inandıramadı!

Bir yıldır iş insanı ile aşk yaşayan , yüzündeki değişimlerle sık sık gündeme geliyor. hesabından peş peşe fotoğraflarını paylaşan model, ilk kez operasyonu geçirdiğini söyledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ünlü manken Özge Ulusoy estetik ameliyatı oldu! 'İlk' dedi fakat kimseyi inandıramadı!

BURUN UCU AMELİYATI OLDU

Geçirdiği operasyonundan sonra son halini hesabından paylaşan 38 yaşındaki güzel sunucu, "Burnumdan burun ucu ameliyatı oldum. Birçoğunuz inanmasa da bu ilk ameliyatımdı. Hocam bence muazzam bir iş çıkardı" notunu düştü.

Ünlü manken Özge Ulusoy estetik ameliyatı oldu! 'İlk' dedi fakat kimseyi inandıramadı!

TAKİPÇİLERİNİ İNANDIRAMADI

Yıllar içindeki değişimiyle her daim gündem olan , ilk kez ameliyatı olduğunu söyleyince takipçileri inanmadı. Ulusoy'a "Gençlik halinle son hali arasında dağlar var", "Eski halin daha güzeldi", "Doğallığın gitmiş" ve "Estetik yaptırmadığın yer kalmadı nasıl ilk ameliyat" gibi yorumlar yapıldı.

Ünlü manken Özge Ulusoy estetik ameliyatı oldu! 'İlk' dedi fakat kimseyi inandıramadı!

"BOTOKS VE DOLGUM VAR BUNLARI SAKLAMIYORUM"

Ulusoy'un ilk ameliyatı yaptırdığını söyleyince takipçileri tarafından yoruma tutuldu. Takipçileri tarafından eleştirilen Ulusoy, "İyi yaş alıyorum demek ki, dikkat çekiyor. Ben bununla mutlu oluyorum. hesabıma yaptırdığım her şeyi koyuyorum. İnsanların estetiği nasıl anladıklarına bağlı. Plastik cerrahi ise ben ameliyat olmadım ama hep söylüyorum botoks yaptırıyorum, dolgu yaptırıyorum. Zaten saklamıyorum, yaptırdığım doktorları da seve seve paylaşıyorum" açıklamasında bulundu.

SON DAKİKA