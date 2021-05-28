Ünlü manken Özge Ulusoy estetik ameliyatı oldu! 'İlk' dedi fakat kimseyi inandıramadı!

"BOTOKS VE DOLGUM VAR BUNLARI SAKLAMIYORUM"

Ulusoy'un ilk estetik ameliyatı yaptırdığını söyleyince takipçileri tarafından yoruma tutuldu. Takipçileri tarafından eleştirilen Ulusoy, "İyi yaş alıyorum demek ki, dikkat çekiyor. Ben bununla mutlu oluyorum. Sosyal medya hesabıma yaptırdığım her şeyi koyuyorum. İnsanların estetiği nasıl anladıklarına bağlı. Plastik cerrahi ise ben ameliyat olmadım ama hep söylüyorum botoks yaptırıyorum, dolgu yaptırıyorum. Zaten saklamıyorum, yaptırdığım doktorları da seve seve paylaşıyorum" açıklamasında bulundu.