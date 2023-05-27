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Haberler Galeri Ünlü modacı atölyesinde ajan yakaladı! Pınar Kerimoğlu “O modacı bunu daha önce de yaptı özür dilemezse ifşa edeceğim"
Giriş Tarihi: 27.05.2023 07:21 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 07:23

Ünlü modacı atölyesinde ajan yakaladı! Pınar Kerimoğlu “O modacı bunu daha önce de yaptı özür dilemezse ifşa edeceğim"

Ünlü isimlerin modacısı Pınar Kerimoğlu, geçtiğimiz günlerde ilginç bir olay yaşadı. Pınar Kerimoğlu, işe aldığı yeni elemanının, tasarladığı ürünleri cep telefonuyla fotoğrafladığını gördü. Bir süre sonra da o fotoğrafların, en büyük rakibinin asistanına atıldığını tespit etti. Ajanın işine hemen son veren Pınar Kerimoğlu, "O sözde modacı bunu daha önce de yaptı. Benden özür dilemezse, adını açıklayıp mahkemeye vereceğim" dedi.

GÖKHAN GÖKDUMAN
Ünlü modacı atölyesinde ajan yakaladı! Pınar Kerimoğlu “O modacı bunu daha önce de yaptı özür dilemezse ifşa edeceğim

Ünlülerin modacısı Pınar Kerimoğlu, geçtiğimiz günlerde ilginç bir olay yaşadı. Tasarımcı, birkaç gün önce iş görüşmesine gelen bir kadını işe aldı.

Ünlü modacı atölyesinde ajan yakaladı! Pınar Kerimoğlu “O modacı bunu daha önce de yaptı özür dilemezse ifşa edeceğim

İşe çok ihtiyacı olduğunu belirten kadın, ertesi gün işbaşı yaptı. Kadının hareketlerinden şüphelenen Kerimoğlu, çalışanı kameralardan izledi.

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Ünlü modacı atölyesinde ajan yakaladı! Pınar Kerimoğlu “O modacı bunu daha önce de yaptı özür dilemezse ifşa edeceğim

Boncuk dikmek için işe başlayan kadının, Antalya Fashion Week haftası için diktiği kıyafetlerinin fotoğraflarını çektiğini gördü. Hemen işe aldığı çalışanının yanına giden ünlü modacı, telefonuyla neden tasarımlarının resmini çektiğini sordu.

Ünlü modacı atölyesinde ajan yakaladı! Pınar Kerimoğlu “O modacı bunu daha önce de yaptı özür dilemezse ifşa edeceğim

Çalışandan "Çok beğendiğim için çektim" yanıtını alan Kerimoğlu, kadının o sırada çalan telefonuyla işin gerçek yüzünü anladı.

Ünlü modacı atölyesinde ajan yakaladı! Pınar Kerimoğlu “O modacı bunu daha önce de yaptı özür dilemezse ifşa edeceğim

Kadın çalışanı arayan kişi, ünlü isimlerin de modacısı olan bir kadının asistanıydı.

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