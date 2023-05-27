Giriş Tarihi: 27.05.2023 07:21
Güncelleme Tarihi: 27.05.2023
07:23
Ünlü modacı atölyesinde ajan yakaladı! Pınar Kerimoğlu “O modacı bunu daha önce de yaptı özür dilemezse ifşa edeceğim"
Ünlü isimlerin modacısı Pınar Kerimoğlu, geçtiğimiz günlerde ilginç bir olay yaşadı. Pınar Kerimoğlu, işe aldığı yeni elemanının, tasarladığı ürünleri cep telefonuyla fotoğrafladığını gördü. Bir süre sonra da o fotoğrafların, en büyük rakibinin asistanına atıldığını tespit etti. Ajanın işine hemen son veren Pınar Kerimoğlu, "O sözde modacı bunu daha önce de yaptı. Benden özür dilemezse, adını açıklayıp mahkemeye vereceğim" dedi.