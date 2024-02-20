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Haberler Galeri Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu içini döktü! Afra Saraçoğlu: Hedefim kalıcı olmak!
Giriş Tarihi: 20.02.2024 21:55 Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 21:55

Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu içini döktü! Afra Saraçoğlu: Hedefim kalıcı olmak!

'Yalı Çapkını'nda 'Seyran' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, yer aldığı projelerin yanı sıra özel hayatıyla da merak edilen ünlüler arasında. Rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile bir dargın bir barışık ilişkilerini sürdüren Afra Saraçoğlu, bir dergiye röportaj verdi. Ünlü oyuncu, verdiği röportajda yaptığı açıklamalarla öne çıktı. İşte 'kalıcı olmak istiyorum' diyen Afra Saraçoğlu'nun o açıklamaları!

Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu içini döktü! Afra Saraçoğlu: Hedefim kalıcı olmak!

Yalı Çapkını'nda 'Seyran' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, yer aldığı projelerin yanı sıra özel hayatıyla da merak ediliyor.

Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu içini döktü! Afra Saraçoğlu: Hedefim kalıcı olmak!

ÜNLÜ ÇİFT BİR DARGIN BİR BARIŞIK!

Birlikte rol aldıkları dizideki arkadaşlıkları aşka dönüşen Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in ilişki durumu hayranlarının çenesini bir hayli yormuş durumda!

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Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu içini döktü! Afra Saraçoğlu: Hedefim kalıcı olmak!

DERGİYE RÖPORTAJ VERDİ

Rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile bir dargın bir barışık ilişkilerini sürdüren Afra Saraçoğlu, bir dergiye röportaj verdi.

Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu içini döktü! Afra Saraçoğlu: Hedefim kalıcı olmak!

ÜNLÜ OYUNCUDAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Ünlü oyuncu, verdiği röportajda yaptığı açıklamalarla öne çıktı.

Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu içini döktü! Afra Saraçoğlu: Hedefim kalıcı olmak!

"HEDEFİM KALICI OLMAK"

Saraçoğlu, "İçinde bulunduğum anı en iyi şekilde değerlendirmeye bakıyorum. Benim hedefim, inandığım ve güvendiğim bu yolda ilerlemek. Kalıcı olmak!" dedi.

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