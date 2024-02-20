Giriş Tarihi: 20.02.2024 21:55
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024
21:55
Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu içini döktü! Afra Saraçoğlu: Hedefim kalıcı olmak!
'Yalı Çapkını'nda 'Seyran' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, yer aldığı projelerin yanı sıra özel hayatıyla da merak edilen ünlüler arasında. Rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile bir dargın bir barışık ilişkilerini sürdüren Afra Saraçoğlu, bir dergiye röportaj verdi. Ünlü oyuncu, verdiği röportajda yaptığı açıklamalarla öne çıktı. İşte 'kalıcı olmak istiyorum' diyen Afra Saraçoğlu'nun o açıklamaları!