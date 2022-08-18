Giriş Tarihi: 18.08.2022 11:51 Güncelleme Tarihi: 18.08.2022 12:03

Ünlü oyuncu Bensu Soral set pozlarıyla ilgi odağı oldu! Güzelliğiyle büyüledi

Rol aldığı "İçerde", "Cam Tavanlar" ile projelerle ekranlarda boy gösteren güzel oyuncu Bensu Soral, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiriyor. Soral, iş insanı Hakan Baş ile Eylül 2018 yılında dünyaevine girmişti. Geçen yıllarda eşi Hakan Baş ile evliliğindeki krizi aşarak mutlu günlerine geri dönen Bensu Soral, şimdilerde paylaşımlarıyla göz dolduruyor. Bensu Soral, 5 milyona yakın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sette çektirdiği pozlarını yayınladı. Ünlü oyuncunun paylaşımları sosyal medyayı salladı.