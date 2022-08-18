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Haberler Galeri Ünlü oyuncu Bensu Soral set pozlarıyla ilgi odağı oldu! Güzelliğiyle büyüledi
Giriş Tarihi: 18.08.2022 11:51 Güncelleme Tarihi: 18.08.2022 12:03

Ünlü oyuncu Bensu Soral set pozlarıyla ilgi odağı oldu! Güzelliğiyle büyüledi

Rol aldığı "İçerde", "Cam Tavanlar" ile projelerle ekranlarda boy gösteren güzel oyuncu Bensu Soral, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiriyor. Soral, iş insanı Hakan Baş ile Eylül 2018 yılında dünyaevine girmişti. Geçen yıllarda eşi Hakan Baş ile evliliğindeki krizi aşarak mutlu günlerine geri dönen Bensu Soral, şimdilerde paylaşımlarıyla göz dolduruyor. Bensu Soral, 5 milyona yakın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sette çektirdiği pozlarını yayınladı. Ünlü oyuncunun paylaşımları sosyal medyayı salladı.

Ünlü oyuncu Bensu Soral set pozlarıyla ilgi odağı oldu! Güzelliğiyle büyüledi

Oyuncu Bensu Soral, her hareketiyle magazin dünyasında adından söz ettirmeyi başarıyor. Son yıllarda özel hayatıyla gündeme gelen oyuncu, paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Güzel oyuncu, İsmail Demirci-Hande Soral çiftinin oğulları Ali'nin dünyaya gelmesiyle ilk kez teyzelik duygusunu tatmıştı.

Ünlü oyuncu Bensu Soral set pozlarıyla ilgi odağı oldu! Güzelliğiyle büyüledi

İş insanı Hakan Baş ile 2018 yılında nikah masasına oturan Bensu Soral'ın evliliğinde kriz çıkmıştı.

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Ünlü oyuncu Bensu Soral set pozlarıyla ilgi odağı oldu! Güzelliğiyle büyüledi

İş insanı eşi Hakan Baş ile evliliklerinin üzerindeki kara bulutları dağıtan Bensu Soral, son zamanlarda sosyal medya pozlarıyla dikkat çekiyor.

Ünlü oyuncu Bensu Soral set pozlarıyla ilgi odağı oldu! Güzelliğiyle büyüledi

Özel hayatı kadar güzelliğiyle de çok konuşulan Bensu Soral, son olaraak sette çektirdiği yeni pozlarını yayınladı.

Ünlü oyuncu Bensu Soral set pozlarıyla ilgi odağı oldu! Güzelliğiyle büyüledi

Bensu Soral'ın yeni kareleri sosyal medyayı yıktı geçti.

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