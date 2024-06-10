Giriş Tarihi: 10.06.2024 20:34
Güncelleme Tarihi: 10.06.2024
20:34
Ünlü oyuncu Berk Oktay’dan kızı Mira Milena’yla duygusal paylaşım!
Kuruluş Osman dizisinde 'Malhun Hatun' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, meslektaşı oyuncu Berk Oktay'la 2022 yılında evlendi. Mutlu birliktelikleri olan Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay, hayatlarının en özel anını yaşadı. Ünlü çift, kızları Mira Milena Oktay'ı kucaklarına aldı. İlk kez baba olmanın heyecanını yaşayan Berk Oktay, kızıyla duygusal bir paylaşım yaptı. İşte Berk Oktay'ın o paylaşımı!