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Haberler Galeri Ünlü oyuncu Berk Oktay’dan kızı Mira Milena’yla duygusal paylaşım!
Giriş Tarihi: 10.06.2024 20:34 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 20:34

Ünlü oyuncu Berk Oktay’dan kızı Mira Milena’yla duygusal paylaşım!

Kuruluş Osman dizisinde 'Malhun Hatun' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, meslektaşı oyuncu Berk Oktay'la 2022 yılında evlendi. Mutlu birliktelikleri olan Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay, hayatlarının en özel anını yaşadı. Ünlü çift, kızları Mira Milena Oktay'ı kucaklarına aldı. İlk kez baba olmanın heyecanını yaşayan Berk Oktay, kızıyla duygusal bir paylaşım yaptı. İşte Berk Oktay'ın o paylaşımı!

Ünlü oyuncu Berk Oktay’dan kızı Mira Milena’yla duygusal paylaşım!

"Savaşçı" dizisinde birlikte rol alan ve ardından arkadaşlıkları aşka dönüşen Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, iki yıllık mutlu ilişkilerinin ardından 2022 yılında evlilikle taçlandırdı.

Ünlü oyuncu Berk Oktay’dan kızı Mira Milena’yla duygusal paylaşım!

YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY ANNE OLDU

Kızları olacağını açıklayan ünlü çift, geçtiğimiz günlerde bebeklerini kucaklarına aldı.

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Ünlü oyuncu Berk Oktay’dan kızı Mira Milena’yla duygusal paylaşım!

MİRA MİLENA İSMİNİ VERDİLER!

Ünlü çift, kızlarına Mira Milena ismini verdi.

Ünlü oyuncu Berk Oktay’dan kızı Mira Milena’yla duygusal paylaşım!

İŞTE O PAYLAŞIM!

Berk Oktay, bugün sosyal medyada bir paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncu kızıyla duygusal paylaşım yaptı.

Ünlü oyuncu Berk Oktay’dan kızı Mira Milena’yla duygusal paylaşım!

"Savaşçı" dizisinde birlikte rol alan ve ardından arkadaşlıkları aşka dönüşen Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, iki yıllık mutlu ilişkilerinin ardından 2022 yılında evlilikle taçlandırdı.

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