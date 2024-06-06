Giriş Tarihi: 06.06.2024 18:43
Güncelleme Tarihi: 06.06.2024
18:43
Ünlü oyuncu Burcu Kara apar topar ameliyat oldu! Burcu Kara: Son bir yılda çok büyümeye başlamıştı…
Yönetmen Fırat Parlak ile 2016'da nikah masasına oturan oyuncu Burcu Kara, ilk çocuğu Ali Çınar'ı 2017 yılında kucağına aldı. Burcu Kara, geçtiğimiz aralık ayında oğlu Can'ı kucağına alarak ikinci kez anne olma mutluluğunu yaşadı. Ünlü oyuncu uzun süredir sakladığı hastalığı hakkında bir paylaşım yaptı. Ünlü oyuncu 'uzun zamandır kafamda benimle yaşayan bir arkadaştan kurtuldum dün' diyerek hayranlarına apar topar ameliyat olduğunu duyurdu. İşte Burcu Kara'nın son sağlık durumu!