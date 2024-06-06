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Haberler Galeri Ünlü oyuncu Burcu Kara apar topar ameliyat oldu! Burcu Kara: Son bir yılda çok büyümeye başlamıştı…
Giriş Tarihi: 06.06.2024 18:43 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 18:43

Ünlü oyuncu Burcu Kara apar topar ameliyat oldu! Burcu Kara: Son bir yılda çok büyümeye başlamıştı…

Yönetmen Fırat Parlak ile 2016'da nikah masasına oturan oyuncu Burcu Kara, ilk çocuğu Ali Çınar'ı 2017 yılında kucağına aldı. Burcu Kara, geçtiğimiz aralık ayında oğlu Can'ı kucağına alarak ikinci kez anne olma mutluluğunu yaşadı. Ünlü oyuncu uzun süredir sakladığı hastalığı hakkında bir paylaşım yaptı. Ünlü oyuncu 'uzun zamandır kafamda benimle yaşayan bir arkadaştan kurtuldum dün' diyerek hayranlarına apar topar ameliyat olduğunu duyurdu. İşte Burcu Kara'nın son sağlık durumu!

Ünlü oyuncu Burcu Kara apar topar ameliyat oldu! Burcu Kara: Son bir yılda çok büyümeye başlamıştı…

Burcu Kara, 2016 yılında yapımcı ve yönetmen Fırat Parlak ile nikâh masasına oturdu. 2017'de Ali adını verdikleri oğlunu kucağına alan oyuncu, Aralık 2022'de Can'ın doğumuyla ikinci kez anne oldu.

Ünlü oyuncu Burcu Kara apar topar ameliyat oldu! Burcu Kara: Son bir yılda çok büyümeye başlamıştı…

HERKESTEN GİZLEDİĞİ HASTALIĞI İLE İLGİLİ PAYLAŞIM YAPTI

Ünlü oyuncu uzun süredir sakladığı hastalığı hakkında bir paylaşım yaptı.

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Ünlü oyuncu Burcu Kara apar topar ameliyat oldu! Burcu Kara: Son bir yılda çok büyümeye başlamıştı…

APAR TOPAR AMELİYATA ALINDI

Ünlü oyuncu 'uzun zamandır kafamda benimle yaşayan bir arkadaştan kurtuldum dün' diyerek hayranlarına apar topar ameliyat olduğunu duyurdu.

Ünlü oyuncu Burcu Kara apar topar ameliyat oldu! Burcu Kara: Son bir yılda çok büyümeye başlamıştı…

"SON BİR YILDA BÜYÜMEYE BAŞLAMIŞTI…"

Hayranlarını ameliyat haberiyle korkutan ünlü oyuncu, "Uzun zamandır kafamda benimle yaşayan bir arkadaştan kurtuldum dün. Son bir yılda çok büyümeye ve bizi düşündürmeye başlamıştı. Alınmasına karar verildi ama riskleri vardı. Konuştuğumuz tüm riskleri atlattık beraber" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu Burcu Kara apar topar ameliyat oldu! Burcu Kara: Son bir yılda çok büyümeye başlamıştı…

HAYRANLARININ YÜREKLERİNE SU SERPEN PAYLAŞIMLAR!

Ünlü oyuncu sosyal medyada iyi olduğu anlara ait eğlenceli paylaşımlar da yaparak hayranlarının yüreğine su serpti.

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