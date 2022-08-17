Giriş Tarihi: 17.08.2022 12:35
Güncelleme Tarihi: 17.08.2022
12:54
Ünlü oyuncu Burcu Kara'nın bebeğinin cinsiyeti belli oldu!
Ünlü oyuncu Burcu Kara, bir süre dizilere ara verdikten hayranları ile son olarak atv ekranında yayınlanan Hakim dizisinde Ayşe karakterini canlandırmıştı. 42 yaşındaki güzel oyuncu, Buğra Gülsoy'dan boşandıktan sonra 2016 yılında Fırat Doğu Parlak ile evlenmişti. Başarılı reklamcı ve yapımcı Fırat Doğu Parlak'la örnek bir evliliği olan Burcu Kara'nın Ali Çınar isimli bir oğlu bulunuyor. Güzel oyuncu şimdilerde ikinci bebeğine hamile. Ünlü oyuncu Burcu Kara'nın bebeğinin cinsiyeti belli oldu.