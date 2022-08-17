Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ünlü oyuncu Burcu Kara'nın bebeğinin cinsiyeti belli oldu!
Giriş Tarihi: 17.08.2022 12:35 Güncelleme Tarihi: 17.08.2022 12:54

Ünlü oyuncu Burcu Kara'nın bebeğinin cinsiyeti belli oldu!

Ünlü oyuncu Burcu Kara, bir süre dizilere ara verdikten hayranları ile son olarak atv ekranında yayınlanan Hakim dizisinde Ayşe karakterini canlandırmıştı. 42 yaşındaki güzel oyuncu, Buğra Gülsoy'dan boşandıktan sonra 2016 yılında Fırat Doğu Parlak ile evlenmişti. Başarılı reklamcı ve yapımcı Fırat Doğu Parlak'la örnek bir evliliği olan Burcu Kara'nın Ali Çınar isimli bir oğlu bulunuyor. Güzel oyuncu şimdilerde ikinci bebeğine hamile. Ünlü oyuncu Burcu Kara'nın bebeğinin cinsiyeti belli oldu.

Ünlü oyuncu Burcu Kara’nın bebeğinin cinsiyeti belli oldu!

Güzel oyuncu Burcu Kara Özcan Deniz ile rol aldığı Haziran Gecesi dizisinde Duygu karakteriyle şöhreti yakalamıştı. Ünlü isim son olarak da atv ekranlarına damga vuran Hakim dizisinde boy göstermişti.

Ünlü oyuncu Burcu Kara’nın bebeğinin cinsiyeti belli oldu!

Başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Burcu Kara, özel hayatıyla da zaman zaman konuşuluyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ünlü oyuncu Burcu Kara’nın bebeğinin cinsiyeti belli oldu!

Burcu Kara, 2 Ağustos 2012 tarihinde kendisi gibi oyuncu olan Buğra Gülsoy'la olan evlilliğini sonlandırdı.

Ünlü oyuncu Burcu Kara’nın bebeğinin cinsiyeti belli oldu!

Burcu Kara ardından 2016 yılında yönetmen Fırat Doğu Parlak ile ikinci evliliğini yaptı.

Ünlü oyuncu Burcu Kara’nın bebeğinin cinsiyeti belli oldu!

Ünlü oyuncu Burcu Kara ve Fırat Doğu Parlak mutlu ilişkilerini Ali Çınar adını verdikleri oğullarıyla taçlandırmıştı.

SON DAKİKA