Ünlü oyuncu Demet Evgar’dan romantik kutlama! Eşi Levent Babataş’a aşkını haykırdı!

"İKİNCİ KEZ EVLENİYORUZ"

Ardından mart ayında nikah masasına oturduğu Levent Babataş ile Emirgan'daki evinde bir düğün organize eden Evgar, "İkinci kez evleniyoruz, yakın dostlarımız ve ailelerimiz de bizi mutlu günümüzde yalnız bırakmadı. Şimdi de arkadaşlarımız ile eğleneceğiz" demişti.