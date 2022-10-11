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Haberler Galeri Ünlü oyuncu Demet Evgar'dan romantik kutlama! Eşi Levent Babataş’a aşkını haykırdı!
Giriş Tarihi: 11.10.2022 15:02 Güncelleme Tarihi: 11.10.2022 15:04

Ünlü oyuncu Demet Evgar'dan romantik kutlama! Eşi Levent Babataş’a aşkını haykırdı!

Ünlü oyuncu Demet Evgar, son dönemde özel hayatındaki gelişmeler ile adından söz ettiriyor. Demet Evgar, 6 yıldır birlikte olduğu işletmeci Levent Babataş ile Emirgan'dakı evlerinde aile arasında sade bir nikah töreniyle dünyaevine girmişti. Demet Evgar, 18 Ağustos tarihinde kızı Mavi'yi kucağına alarak ilk kez anne olmanın sevincini yaşamıştı. Şimdilerde bebeğiyle ilgilenen 42 yaşındaki Evgar, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla eşi Levent Babataş'ın doğum gününü kutladı. İşte Demet Evgar'ın romantik doğum günü mesajı…

Ünlü oyuncu Demet Evgar’dan romantik kutlama! Eşi Levent Babataş’a aşkını haykırdı!

Altı yıllık sevgilisi Levent Babataş ile geçtiğimiz mart ayında nikâh masasına oturan ve hamile olduğu öğrenilen Demet Evgar, 18 Ağustos tarihinde kızı Mavi'yi kucağına alarak ilk kez anne olmanın sevincini yaşamıştı. Şimdilerde bebeğiyle ilgilenen 42 yaşındaki Evgar, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla eşi Levent Babataş'ın doğum gününü kutladı.

Ünlü oyuncu Demet Evgar’dan romantik kutlama! Eşi Levent Babataş’a aşkını haykırdı!

Oyuncu Demet Evgar, geçen Mart ayında 6 yıldır aşk yaşadığı işletmeci Levent Babataş ile nikâh masasına oturmuştu. Ardından ünlü oyuncunun hamile olduğu ortaya çıkmıştı.

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Ünlü oyuncu Demet Evgar’dan romantik kutlama! Eşi Levent Babataş’a aşkını haykırdı!

Baby shower yerine Anadolu geleneği olan 'anneliğe geçiş kutlaması' yapan Evgar, bu anları; "Analığı, yaratımı; Mavi ile kız kardeşlerimle, şarkılarla, dualarla, masallarla, danslarla onurlandırdığımız günümüz kutlu olsun" notuyla paylaşmıştı.

Ünlü oyuncu Demet Evgar’dan romantik kutlama! Eşi Levent Babataş’a aşkını haykırdı!

Demet Evgar, birkaç hafta sonra da kına gecesi düzenlemişti. Kutlamada konsepte uygun kıyafetler giyen oyuncu, yakın arkadaşlarıyla eğlenceli anlar yaşamıştı. Eline kına yaktıran Evgar'ın karnı burnunda göbek atması sosyal medyada gündem olmuştu.

Ünlü oyuncu Demet Evgar’dan romantik kutlama! Eşi Levent Babataş’a aşkını haykırdı!

"İKİNCİ KEZ EVLENİYORUZ"

Ardından mart ayında nikah masasına oturduğu Levent Babataş ile Emirgan'daki evinde bir düğün organize eden Evgar, "İkinci kez evleniyoruz, yakın dostlarımız ve ailelerimiz de bizi mutlu günümüzde yalnız bırakmadı. Şimdi de arkadaşlarımız ile eğleneceğiz" demişti.

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