Ünlü oyuncu Demet Evgar’dan romantik kutlama! Eşi Levent Babataş’a aşkını haykırdı!

Ünlü oyuncu Demet Evgar, son dönemde özel hayatındaki gelişmeler ile adından söz ettiriyor. Demet Evgar, 6 yıldır birlikte olduğu işletmeci Levent Babataş ile Emirgan'dakı evlerinde aile arasında sade bir nikah töreniyle dünyaevine girmişti. Demet Evgar, 18 Ağustos tarihinde kızı Mavi'yi kucağına alarak ilk kez anne olmanın sevincini yaşamıştı. Şimdilerde bebeğiyle ilgilenen 42 yaşındaki Evgar, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla eşi Levent Babataş'ın doğum gününü kutladı. İşte Demet Evgar'ın romantik doğum günü mesajı…