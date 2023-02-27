Ünlü oyuncu Demet Özdemir’den duygusal teşekkür mesajı: Hepimizin kalbinde yük var!

"EL ELE YAN YANAYIZ"

Ayrıca ünlü oyuncu, "Dün, doğum günümdü, biliyorsunuz. "İhtiyaç Haritası" ile doğum günüm için yaptığımız çağrıya cevap vererek kısa sürede toplam bağış miktarına ulaşılmasını sağlayan tüm sevenlerime teşekkür ediyorum. Bu acıyla baş etmenin bize yakışan yolu dayanışmadır. Sizlerin de bağışlarıyla doğum günümü böyle anlamlı kıldığınız için çok ama çok teşekkür ederim. El ele, yan yanayız, BİZ'i çok seviyorum" ifadelerini kullandı.