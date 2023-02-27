Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ünlü oyuncu Demet Özdemir’den duygusal teşekkür mesajı: Hepimizin kalbinde yük var!
Giriş Tarihi: 27.02.2023 21:15 Güncelleme Tarihi: 27.02.2023 21:15

Ünlü oyuncu Demet Özdemir’den duygusal teşekkür mesajı: Hepimizin kalbinde yük var!

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, bugün 31'inci yaş gününe özel bir paylaşımda bulundu. 'Asrın felaketi'nin yaralarını sardığımız bugünlerde yardım kampanyalarına verdikleri destekle adlarından söz ettiren Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir'den ardı ardına paylaşım geldi. Ünlü oyuncu Demet Özdemir, doğum gününde bir istekte bulunarak, herkesi doğum günü hediyesi olarak deprem bölgesine yardıma davet etti. Oğuzhan Koç ise sosyal medya hesabından paylaşım yaparak eşi Demet Özdemir'in doğum gününü duygusal bir not ile kutladı. Bugün Demet Özdemir'den çok özel bir paylaşım geldi. İşte ayrıntılar!

Ünlü oyuncu Demet Özdemir’den duygusal teşekkür mesajı: Hepimizin kalbinde yük var!

'Asrın felaketi'nin yaşandığı bugünlerde Türkiye tek yürek oldu. Sanat camiasındaki ünlüler de yardım kampanyalarında görev alarak depremzedelere yardım etti.

Ünlü oyuncu Demet Özdemir’den duygusal teşekkür mesajı: Hepimizin kalbinde yük var!

Dün doğum günü olan ünlü oyuncu Demet Özdemir, doğum gününde bir istekte bulunarak, herkesi doğum günü hediyesi olarak deprem bölgesine yardıma davet etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ünlü oyuncu Demet Özdemir’den duygusal teşekkür mesajı: Hepimizin kalbinde yük var!

Oyuncunun bu isteği ise hayranları tarafından olumlu karşılandı. Bağış yapan hayranlarına teşekkür eden Özdemir, doğum gününe özel bir de mesaj yayınladı.

Ünlü oyuncu Demet Özdemir’den duygusal teşekkür mesajı: Hepimizin kalbinde yük var!

"HEPİMİZİN KALBİNDE AYNI YÜK VAR"

Demet Özdemir fotoğrafının altına, "Hepimizin kalbinde aynı yük var. Evini, işini, mahallesini, sevdiklerini kaybeden milyonlarca insanımız hayatını yeniden kurmaya çalışırken bizler de yan yana durmaya, dayanışmaya çalıştık. Acı hepimizin, yolumuz uzun..."

Ünlü oyuncu Demet Özdemir’den duygusal teşekkür mesajı: Hepimizin kalbinde yük var!

"EL ELE YAN YANAYIZ"

Ayrıca ünlü oyuncu, "Dün, doğum günümdü, biliyorsunuz. "İhtiyaç Haritası" ile doğum günüm için yaptığımız çağrıya cevap vererek kısa sürede toplam bağış miktarına ulaşılmasını sağlayan tüm sevenlerime teşekkür ediyorum. Bu acıyla baş etmenin bize yakışan yolu dayanışmadır. Sizlerin de bağışlarıyla doğum günümü böyle anlamlı kıldığınız için çok ama çok teşekkür ederim. El ele, yan yanayız, BİZ'i çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA