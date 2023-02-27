Ünlü oyuncu Demet Özdemir’den duygusal teşekkür mesajı: Hepimizin kalbinde yük var!

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, bugün 31'inci yaş gününe özel bir paylaşımda bulundu. 'Asrın felaketi'nin yaralarını sardığımız bugünlerde yardım kampanyalarına verdikleri destekle adlarından söz ettiren Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir'den ardı ardına paylaşım geldi. Ünlü oyuncu Demet Özdemir, doğum gününde bir istekte bulunarak, herkesi doğum günü hediyesi olarak deprem bölgesine yardıma davet etti. Oğuzhan Koç ise sosyal medya hesabından paylaşım yaparak eşi Demet Özdemir'in doğum gününü duygusal bir not ile kutladı. Bugün Demet Özdemir'den çok özel bir paylaşım geldi. İşte ayrıntılar!