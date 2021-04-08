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Haberler Galeri Ünlü oyuncu Deniz Uğur’un Reha Muhtar'dan olan ikizleri büyüdü... Babaları Reha Muhtar'a benzetilen Mina Deniz ile Poyraz Deniz...
Giriş Tarihi: 07.04.2021 07:10 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 09:37

Ünlü oyuncu ’un 'dan olan ikizleri büyüdü... Babaları Reha Muhtar'a benzetilen ile ...

ile 2007 yılında birlikte yaşamaya başlamış, 2009 tarihinde ve adını verdikleri ikizleri dünyaya gelmişti. Mina Deniz ve Poyraz Deniz şimdilerde 11 yaşında. Son olarak 'un Seher'i, olarak izlediğimiz güzel oyuncu Deniz Uğur sosyal medyanında ilgi ile takip ettiği isimlerden. Sık sık paylaşımlarda bulunan Deniz Uğur'un özellikle çocukları ile olan paylaşımları büyük ilgi görüyor. Deniz Uğur'un vefat eden oyuncu eşi da adında bir oğlu var.
İşte Mina Deniz ile Poyraz Deniz ve ...

Ünlü oyuncu Deniz Uğur’un Reha Muhtar'dan olan ikizleri büyüdü... Babaları Reha Muhtar'a benzetilen Mina Deniz ile Poyraz Deniz...

ile 2007 yılında birlikte yaşamaya başlamış, 2009 tarihinde ve adını verdikleri ikizleri dünyaya gelmişti.

Ünlü oyuncu Deniz Uğur’un Reha Muhtar'dan olan ikizleri büyüdü... Babaları Reha Muhtar'a benzetilen Mina Deniz ile Poyraz Deniz...

ve şimdilerde 11 yaşında.

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Ünlü oyuncu Deniz Uğur’un Reha Muhtar'dan olan ikizleri büyüdü... Babaları Reha Muhtar'a benzetilen Mina Deniz ile Poyraz Deniz...

Son olarak 'un Seher'i, olarak izlediğimiz güzel oyuncu sosyal medyanında ilgi ile takip ettiği isimlerden.

Ünlü oyuncu Deniz Uğur’un Reha Muhtar'dan olan ikizleri büyüdü... Babaları Reha Muhtar'a benzetilen Mina Deniz ile Poyraz Deniz...

Sık sık paylaşımlarda bulunan 'un özellikle çocukları ile olan paylaşımları büyük ilgi görüyor.

Ünlü oyuncu Deniz Uğur’un Reha Muhtar'dan olan ikizleri büyüdü... Babaları Reha Muhtar'a benzetilen Mina Deniz ile Poyraz Deniz...

'un vefat eden oyuncu eşi da adında bir oğlu var.

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