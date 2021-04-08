Ünlü oyuncu Deniz Uğur’un Reha Muhtar'dan olan ikizleri büyüdü... Babaları Reha Muhtar'a benzetilen Mina Deniz ile Poyraz Deniz...

Reha Muhtar ile Deniz Uğur 2007 yılında birlikte yaşamaya başlamış, 2009 tarihinde Mina Deniz ve Poyraz Deniz adını verdikleri ikizleri dünyaya gelmişti. Mina Deniz ve Poyraz Deniz şimdilerde 11 yaşında. Son olarak Zalim İstanbul'un Seher'i, olarak izlediğimiz güzel oyuncu Deniz Uğur sosyal medyanında ilgi ile takip ettiği isimlerden. Sık sık paylaşımlarda bulunan Deniz Uğur'un özellikle çocukları ile olan paylaşımları büyük ilgi görüyor. Deniz Uğur'un vefat eden oyuncu eşi İsmail Hakkı Sunat da Engin Deniz adında Asperger sendromlu bir oğlu var. İşte Deniz Uğur ile Reha Muhtar'ın ikizleri Mina Deniz ile Poyraz Deniz ve Deniz Uğur'un büyük oğlu Engin Deniz'in son halleri... Deniz Uğur'un ikizleri Mina Deniz ile Poyraz Deniz oyuncunun takioçileri tarafından genelde babaları Reha Muhtar'a benzetiliyor... Reha Muhtar çocuklarıyla sık sık vakit geçiriyor İlk eşi oyuncu İsmail Hakkı Sunat'ı acı bir olaya kurban veren Deniz Uğur, zor dönemi oğlu Engin Deniz'in sevgisi ile atlattığını dile getirmişti. Asperger sendromlu oğlu Engin Deniz'den 'Meleğim' sözüyle bahseden oyuncu, 'Bu tip çocukların en önemli özelliği yalan söylemiyorlar. O ve ikizlerim bana güç veriyor' demişti. Ünlü isimlerin merak edilen çocuklarını sizler için derledik...