Giriş Tarihi: 26.01.2025 07:16
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025
07:18
Ünlü oyuncu dolandırıcıların kurbanı oldu! Pervin Bağdat yaşadıklarını anlattı...
Ünlü oyuncu Pervin Bağdat, kombi bakımı için evine gelen kişiler tarafından dolandırıldı. Kombisi arızalanan Bağdat, kombi bakım firmasını arayarak arıza kaydı oluşturdu. Bir süre sonra kendisini 'Şaban' olarak tanıtan kişi eve geldi. Kombideki arızanın çok büyük olduğunu ve 22 bin lira bir bedeli olduğunu iddia eden şüpheli şahıs, Bağdat'ın cep telefonundan banka uygulamasını açtırıp hesabından onayı olmadan zorla, başka bir hesaba 22 bin lira gönderdi. Kombi servis yetkililerini arayarak durumu bildiren Bağdat'a parasını alacağı söylendi ancak Bağdat'a ödeme yapılmadı. Parasının iadesini alamayan ünlü oyuncu dolandırıldığını anlayınca adliyenin yolunu tuttu. Savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.