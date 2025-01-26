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Haberler Galeri Ünlü oyuncu dolandırıcıların kurbanı oldu! Pervin Bağdat yaşadıklarını anlattı...
Giriş Tarihi: 26.01.2025 07:16 Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 07:18

Ünlü oyuncu dolandırıcıların kurbanı oldu! Pervin Bağdat yaşadıklarını anlattı...

Ünlü oyuncu Pervin Bağdat, kombi bakımı için evine gelen kişiler tarafından dolandırıldı. Kombisi arızalanan Bağdat, kombi bakım firmasını arayarak arıza kaydı oluşturdu. Bir süre sonra kendisini 'Şaban' olarak tanıtan kişi eve geldi. Kombideki arızanın çok büyük olduğunu ve 22 bin lira bir bedeli olduğunu iddia eden şüpheli şahıs, Bağdat'ın cep telefonundan banka uygulamasını açtırıp hesabından onayı olmadan zorla, başka bir hesaba 22 bin lira gönderdi. Kombi servis yetkililerini arayarak durumu bildiren Bağdat'a parasını alacağı söylendi ancak Bağdat'a ödeme yapılmadı. Parasının iadesini alamayan ünlü oyuncu dolandırıldığını anlayınca adliyenin yolunu tuttu. Savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Armağan YILMAZ
Ünlü oyuncu dolandırıcıların kurbanı oldu! Pervin Bağdat yaşadıklarını anlattı...

Masumlar Apartmanı dizisiyle geniş kitlelere adını duyuran ünlü oyuncu Pervin Bağdat, dolandırıcıların kurbanı oldu. Kadıköy'de oturan Pervin Bağdat, geçtiğimiz 31 Aralık günü Marmaraser isimli firmayı arayarak kombi bakım arıza kaydı oluşturdu.

Ünlü oyuncu dolandırıcıların kurbanı oldu! Pervin Bağdat yaşadıklarını anlattı...

Bir süre sonra telefonla ünlü oyuncuya ulaşıp kendisini Şaban olarak tanıtan kişi keşif için ikamete geleceğini belirtti. Aynı gün ikamete gelen şüpheli Şaban ve yanında bulunan kişi arızanın elektrik voltajından kaynaklandığını söyledi.

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Ünlü oyuncu dolandırıcıların kurbanı oldu! Pervin Bağdat yaşadıklarını anlattı...

ŞİKAYETÇİ OLDU
Şüpheli iki kişi arızanın çok büyük olduğunu, kombi bakımı için 22 bin lira bakım ücreti istedi. Şüpheli Şaban isimli kişi daha sonra aceleci tavır takınarak, Pervin Bağdat'a banka uygulamasını açtırıp iddiaya göre oyuncunun telefonunu eline alıp, onayını almadan 22 bin lirayı başka bir hesabına yolladı. Gördüğü tavır karşısında neye uğradığını şaşıran Pervin Bağdat işlemin iptal edilmesini istedi. Parasının iadesini alamayan ünlü oyuncu dolandırıldığını anlayınca adliyenin yolunu tutarak şüpheliler hakkında şikayetçi oldu.

Ünlü oyuncu dolandırıcıların kurbanı oldu! Pervin Bağdat yaşadıklarını anlattı...

'RIZAM OLMADAN PARAYI HESABA GÖNDERDİ'
Pervin Bağdat şikayet dilekçesinde, kombinin tamir edilip edilmeyeceğine önce karar verme niyeti içinde olduğunu eve gelen şüpheli iki kişinin aceleci tavır takınıp, başka bir ustayla telefonda konuşuyormuş gibi yapıp sorunun önemli olduğunu söylediklerini belirtti. Şaban isimli şüpheli kişinin banka uygulamasını açtırdıktan sonra kendi rızası olmaksızın parayı başka bir hesaba yolladığını ifade etti. Pervin Bağdat, şahısların ikametten ayrıldıktan sonra işlemi iptal ettirmek için yetkili şirketini aradığını daha sonra eve gelen kendilerini Oktay C. ve Bayram isimleriyle tanıtan kişilerin para iadesi yapacaklarını söylediklerini ancak paranın gönderilmediğini kaydetti. Bağdat, eve gelen 4 şüphelinin fikir birliği içinde olup kendisini dolandırarak mağdur ettiklerini dile getirdi.

Ünlü oyuncu dolandırıcıların kurbanı oldu! Pervin Bağdat yaşadıklarını anlattı...

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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