Ünlü oyuncu dolandırıcıların kurbanı oldu! Pervin Bağdat yaşadıklarını anlattı...

'RIZAM OLMADAN PARAYI HESABA GÖNDERDİ'

Pervin Bağdat şikayet dilekçesinde, kombinin tamir edilip edilmeyeceğine önce karar verme niyeti içinde olduğunu eve gelen şüpheli iki kişinin aceleci tavır takınıp, başka bir ustayla telefonda konuşuyormuş gibi yapıp sorunun önemli olduğunu söylediklerini belirtti. Şaban isimli şüpheli kişinin banka uygulamasını açtırdıktan sonra kendi rızası olmaksızın parayı başka bir hesaba yolladığını ifade etti. Pervin Bağdat, şahısların ikametten ayrıldıktan sonra işlemi iptal ettirmek için yetkili şirketini aradığını daha sonra eve gelen kendilerini Oktay C. ve Bayram isimleriyle tanıtan kişilerin para iadesi yapacaklarını söylediklerini ancak paranın gönderilmediğini kaydetti. Bağdat, eve gelen 4 şüphelinin fikir birliği içinde olup kendisini dolandırarak mağdur ettiklerini dile getirdi.