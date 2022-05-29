Giriş Tarihi: 29.05.2022 06:17
Güncelleme Tarihi: 29.05.2022
06:19
Ünlü oyuncu Engin Hepileri’den yıllar sonra gelen itiraf! ‘Hayatımın dersini aldım’
Ünlü oyuncu Engin Hepileri, lise yıllarında oyunculuk mesleğine gönül verenlerden. 2 yıl boyunca bir eğitmenle sınava hazırlanan Engin Hepileri, konservatuvarda da mesleğine yön veren bazı olaylar yaşadığını söyledi: "Bir Yaz Gecesi Rüyası oyununu sahnelemek istedik. Kumaş alıp kostüm diktik. Prodüksiyon yaptık. Sonra bir arkadaşımız hocamız Yıldız Kenter'e 'Nasıl buldunuz?' diye sordu. O da, 'Çocuklar dekor çok güzeldi' dedi. Biz oradaki dersimizi aldık. Oyunculuk mesleği üzerine çok çalıştık."