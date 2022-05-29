Ünlü oyuncu Engin Hepileri’den yıllar sonra gelen itiraf! ‘Hayatımın dersini aldım’

Engin Hepileri, projelerin aranılan oyuncularından. Tiyatro onun için gençlik yıllarına uzanan bir tutku. Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nde öğrenim görürken oyunculuk aşkı içine düşmüş. Okulda önce tiyatro kulübünde çalışmaya başlayan ünlü oyuncu, ardından da profesyonel olarak mesleğini izleyiciyle buluşturmaya başladı.