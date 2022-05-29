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Haberler Galeri Ünlü oyuncu Engin Hepileri’den yıllar sonra gelen itiraf! ‘Hayatımın dersini aldım’
Giriş Tarihi: 29.05.2022 06:17 Güncelleme Tarihi: 29.05.2022 06:19

Ünlü oyuncu Engin Hepileri’den yıllar sonra gelen itiraf! ‘Hayatımın dersini aldım’

Ünlü oyuncu Engin Hepileri, lise yıllarında oyunculuk mesleğine gönül verenlerden. 2 yıl boyunca bir eğitmenle sınava hazırlanan Engin Hepileri, konservatuvarda da mesleğine yön veren bazı olaylar yaşadığını söyledi: "Bir Yaz Gecesi Rüyası oyununu sahnelemek istedik. Kumaş alıp kostüm diktik. Prodüksiyon yaptık. Sonra bir arkadaşımız hocamız Yıldız Kenter'e 'Nasıl buldunuz?' diye sordu. O da, 'Çocuklar dekor çok güzeldi' dedi. Biz oradaki dersimizi aldık. Oyunculuk mesleği üzerine çok çalıştık."

MERVE YURTYAPAN
Ünlü oyuncu Engin Hepileri’den yıllar sonra gelen itiraf! ‘Hayatımın dersini aldım’

Engin Hepileri, projelerin aranılan oyuncularından. Tiyatro onun için gençlik yıllarına uzanan bir tutku. Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nde öğrenim görürken oyunculuk aşkı içine düşmüş. Okulda önce tiyatro kulübünde çalışmaya başlayan ünlü oyuncu, ardından da profesyonel olarak mesleğini izleyiciyle buluşturmaya başladı.

Ünlü oyuncu Engin Hepileri’den yıllar sonra gelen itiraf! ‘Hayatımın dersini aldım’

'HAYATIMI ADADIM'
Hepileri, "Oyunculuk yapmaya lise yıllarında başladım. Tiyatro kulübü açılınca orada pekişmeye başladı her şey.

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Ünlü oyuncu Engin Hepileri’den yıllar sonra gelen itiraf! ‘Hayatımın dersini aldım’

Tiyatroyla tanışınca sanatın her dalıyla ilgilenmeye başladık.

Ünlü oyuncu Engin Hepileri’den yıllar sonra gelen itiraf! ‘Hayatımın dersini aldım’

Dekor, kostüm, ışıkla tanıştık. Orada sahneye çıktığımız büyülü olan konferans salonunda hiç unutmayacağımız şeyler yaşadık.

Ünlü oyuncu Engin Hepileri’den yıllar sonra gelen itiraf! ‘Hayatımın dersini aldım’

Lise 2'nin başında konservatuvara gitmeye karar vermiştim. Bunun için 2 sene çalışmıştım.

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