Giriş Tarihi: 27.02.2025 19:54
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025
19:54
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen 5 yaşındaki oğlu Karan’a poz verdi! İşte o eğlenceli paylaşımlar!
İki ünlü oyuncu Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, aile yaşamlarıyla ve mutluluklarıyla parmakla gösteriliyor. Karan ve Kerem adında iki oğlu bulunan ünlü çift, sık sık sosyal medyada paylaşımda bulunuyor. Fahriye Evcen, bugün oğluyla çıktığı geziden fotoğraflar paylaştı. Arabada 5 yaşındaki minik oğluna pozlar verdi. O anları ise Karan anbean çekti. İşte anne-oğlun eğlenceli o anları!