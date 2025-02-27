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Haberler Galeri Ünlü oyuncu Fahriye Evcen 5 yaşındaki oğlu Karan’a poz verdi! İşte o eğlenceli paylaşımlar!
Giriş Tarihi: 27.02.2025 19:54 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 19:54

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen 5 yaşındaki oğlu Karan’a poz verdi! İşte o eğlenceli paylaşımlar!

İki ünlü oyuncu Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, aile yaşamlarıyla ve mutluluklarıyla parmakla gösteriliyor. Karan ve Kerem adında iki oğlu bulunan ünlü çift, sık sık sosyal medyada paylaşımda bulunuyor. Fahriye Evcen, bugün oğluyla çıktığı geziden fotoğraflar paylaştı. Arabada 5 yaşındaki minik oğluna pozlar verdi. O anları ise Karan anbean çekti. İşte anne-oğlun eğlenceli o anları!

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen 5 yaşındaki oğlu Karan’a poz verdi! İşte o eğlenceli paylaşımlar!

Sette başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında nikâh masasına oturmuştu.

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen 5 yaşındaki oğlu Karan’a poz verdi! İşte o eğlenceli paylaşımlar!

Popüler çift, 2019'da Karan, 2023'te ikinci oğulları Kerem'in doğumuyla büyük mutluluk yaşamıştı.

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Ünlü oyuncu Fahriye Evcen 5 yaşındaki oğlu Karan’a poz verdi! İşte o eğlenceli paylaşımlar!

Kuruluş Osman dizisinin başrolü Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan Fahriye Evcen, kariyerinin yanı sıra aile hayatıyla da parmakla gösteriliyor.

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen 5 yaşındaki oğlu Karan’a poz verdi! İşte o eğlenceli paylaşımlar!

Karan ve Kerem adında 2 erkek avladı olan Evcen, paylaşımlarıyla da gündem olmaya devam ediyor.

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen 5 yaşındaki oğlu Karan’a poz verdi! İşte o eğlenceli paylaşımlar!

Peş peşe kar pozlarının ardından Evcen, renkli mayosuyla paylaşım yaparak takipçilerini yaza götürdü.

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