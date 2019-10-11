Ünlü oyuncu Ferhat Yılmaz verdiği kilolarla bambaşka biri oldu! İşte Rambo Berk olarak tanınan Ferhat Yılmaz'ın inanılmaz değişimi...

Rambo Berk karakteri hafızalarda yer edinen ünlü oyuncu Ferhat Yılmaz değişimi ile şaşırttı. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kalk Gidelim dizisinde İsmet Kırbaç karakterine hayat veren Ferhat Yılmaz'ı uzun yılardır aşırı kiloları ile hatırlayanlar oyuncuyu tanımakta zorlanıyor. Adeta Bambaşka biri olan Ferhat Yılmaz geçirdiği operasyon sonucu hızla kilo vermişti. Daha önce 3 ayda 50 kilo verdiğini açıklayan Ferhat Yılmaz'ın son halini görenler ise inanamadı. Hızla kilo vermeye devam eden sinema ve tiyatro oyuncusu Ferhat Yılmaz'ın Rambo Berk karakterindeki gürbüz halinden eser yok. İşte ünlü oyuncu Ferhat Yılmaz'ın son hali ve sizin için derlediğimiz zayıflayan ünlü isimler...