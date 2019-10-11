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  • Ünlü oyuncu Ferhat Yılmaz verdiği kilolarla bambaşka biri oldu! İşte Rambo Berk olarak tanınan Ferhat Yılmaz'ın inanılmaz değişimi...

Ünlü oyuncu verdiği kilolarla bambaşka biri oldu! İşte olarak tanınan Ferhat Yılmaz'ın inanılmaz değişimi...

karakteri hafızalarda yer edinen ünlü oyuncu değişimi ile şaşırttı. 1 ekranlarında yayınlanan Kalk Gidelim dizisinde karakterine hayat veren Ferhat Yılmaz'ı uzun yılardır aşırı kiloları ile hatırlayanlar oyuncuyu tanımakta zorlanıyor. Adeta Bambaşka biri olan Ferhat Yılmaz geçirdiği operasyon sonucu hızla kilo vermişti. Daha önce 3 ayda 50 kilo verdiğini açıklayan Ferhat Yılmaz'ın son halini görenler ise inanamadı. Hızla kilo vermeye devam eden sinema ve tiyatro oyuncusu Ferhat Yılmaz'ın Rambo Berk karakterindeki gürbüz halinden eser yok. İşte ünlü oyuncu ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 11.10.2019 13:22 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 13:36
Ünlü oyuncu Ferhat Yılmaz verdiği kilolarla bambaşka biri oldu! İşte Rambo Berk olarak tanınan Ferhat Yılmaz'ın inanılmaz değişimi...

karakteri hafızalarda yer edinen ünlü oyuncu değişimi ile şaşırttı. 1 ekranlarında yayınlanan Kalk Gidelim dizisinde karakterine hayat veren Ferhat Yılmaz'ı uzun yılardır aşırı kiloları ile hatırlayanlar oyuncuyu tanımakta zorlanıyor. Adeta Bambaşka biri olan Ferhat Yılmaz geçirdiği operasyon sonucu hızla kilo vermişti. Daha önce 3 ayda 50 kilo verdiğini açıklayan Ferhat Yılmaz'ın son halini görenler ise inanamadı. Hızla kilo vermeye devam eden sinema ve tiyatro oyuncusu Ferhat Yılmaz'ın Rambo Berk karakterindeki gürbüz halinden eser yok. İşte ünlü oyuncu ve sizin için derlediğimiz ...

Ünlü oyuncu Ferhat Yılmaz verdiği kilolarla bambaşka biri oldu! İşte Rambo Berk olarak tanınan Ferhat Yılmaz'ın inanılmaz değişimi...

YEŞİM CEREN BOZOĞLU

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Ünlü oyuncu Ferhat Yılmaz verdiği kilolarla bambaşka biri oldu! İşte Rambo Berk olarak tanınan Ferhat Yılmaz'ın inanılmaz değişimi...
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Ünlü oyuncu Ferhat Yılmaz verdiği kilolarla bambaşka biri oldu! İşte Rambo Berk olarak tanınan Ferhat Yılmaz'ın inanılmaz değişimi...

CENGİZ KURTOĞLU

Ünlü oyuncu Ferhat Yılmaz verdiği kilolarla bambaşka biri oldu! İşte Rambo Berk olarak tanınan Ferhat Yılmaz'ın inanılmaz değişimi...
Ünlü oyuncu Ferhat Yılmaz verdiği kilolarla bambaşka biri oldu! İşte Rambo Berk olarak tanınan Ferhat Yılmaz'ın inanılmaz değişimi...

PELİN ÖZTEKİN

Ünlü oyuncu Ferhat Yılmaz verdiği kilolarla bambaşka biri oldu! İşte Rambo Berk olarak tanınan Ferhat Yılmaz'ın inanılmaz değişimi...
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