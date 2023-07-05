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Haberler Galeri Ünlü oyuncu günlerdir yaşam mücadelesi veriyordu...Şekip Taşpınar taburcu oldu!
Giriş Tarihi: 05.07.2023 13:57 Güncelleme Tarihi: 05.07.2023 14:02

Ünlü oyuncu günlerdir yaşam mücadelesi veriyordu...Şekip Taşpınar taburcu oldu!

"Kurtlar Vadisi Pusu", "Beyaz Gelincik", "Behzat Ç", "Karadayı", "Cesur Yürek", "Arıza", "Kanunsuz Topraklar" gibi birçok projede rol alan oyuncu Şekip Taşpınar sahte içkiden zehirlenmiş, yoğun bakımda ölüm kalım savaşı veriyordu. 54 yaşındaki oyuncu Şekip Taşpınar'ın eşi sevenlerinden dua istemişti. Durumu kritik olduğu bilinen Şekip Taşpınar'ın son olarak entübe edildiği duyurulmuştu. Şekip Taşpınar'dan sevindiren haber geldi. Yaklaşık üç hafta yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren oyuncu bugün taburcu edildi.

Ünlü oyuncu günlerdir yaşam mücadelesi veriyordu...Şekip Taşpınar taburcu oldu!

Kurtlar Vadisi dizisindeki 'Cevat Akarsu' rolüyle hafızalara kazınan Şekip Taşpınar, Datça ilçesindeki evinde 8 Haziran günü gece saatlerinde rahatsızlanınca Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Ünlü oyuncu günlerdir yaşam mücadelesi veriyordu...Şekip Taşpınar taburcu oldu!

Bilinci kapalı olan Şekip Taşpınar, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti. Acil serviste yapılan tetkiklerde sahte içkiden zehirlendiği belirlenen Şekip Taşpınar, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınmıştı.

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Ünlü oyuncu günlerdir yaşam mücadelesi veriyordu...Şekip Taşpınar taburcu oldu!

54 yaşındaki oyuncu Şekip Taşpınar'ın eşi sevenlerinden dua istemişti. Durumu kritik olduğu bilinen Şekip Taşpınar'ın son olarak entübe edildiği duyurulmuştu.

Ünlü oyuncu günlerdir yaşam mücadelesi veriyordu...Şekip Taşpınar taburcu oldu!

"Kurtlar Vadisi Pusu", "Beyaz Gelincik", "Behzat Ç", "Karadayı", "Cesur Yürek", "Arıza", "Kanunsuz Topraklar" gibi birçok projede rol alan oyuncu Şekip Taşpınar'dan iyi haber geldi.

Ünlü oyuncu günlerdir yaşam mücadelesi veriyordu...Şekip Taşpınar taburcu oldu!

Yaklaşık üç hafta yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren oyuncu zor günleri atlattı. Bir süredir normal odada tedavisi devam eden Taşpınar bugün taburcu edildi.

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