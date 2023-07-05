Giriş Tarihi: 05.07.2023 13:57 Güncelleme Tarihi: 05.07.2023 14:02

Ünlü oyuncu günlerdir yaşam mücadelesi veriyordu...Şekip Taşpınar taburcu oldu!

"Kurtlar Vadisi Pusu", "Beyaz Gelincik", "Behzat Ç", "Karadayı", "Cesur Yürek", "Arıza", "Kanunsuz Topraklar" gibi birçok projede rol alan oyuncu Şekip Taşpınar sahte içkiden zehirlenmiş, yoğun bakımda ölüm kalım savaşı veriyordu. 54 yaşındaki oyuncu Şekip Taşpınar'ın eşi sevenlerinden dua istemişti. Durumu kritik olduğu bilinen Şekip Taşpınar'ın son olarak entübe edildiği duyurulmuştu. Şekip Taşpınar'dan sevindiren haber geldi. Yaklaşık üç hafta yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren oyuncu bugün taburcu edildi.