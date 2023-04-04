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Haberler Galeri Ünlü oyuncu Hakan Karahan fobisi yüzünden oğlunun düğününü kaçırdı! İşte en büyük korkusu...
Giriş Tarihi: 04.04.2023 07:08 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023 07:10

Ünlü oyuncu Hakan Karahan fobisi yüzünden oğlunun düğününü kaçırdı! İşte en büyük korkusu...

Son olarak Ben Bu Cihana Sığmazam'da oynayan Hakan Karahan fobisi yüzünden oğlunun en mutlu gününü kaçırdı. Hakan Karahan kayınpeder oldu! Ünlü oyuncunun, ilk evliliğini yaptığı Gamze Duruman'dan olan müzisyen oğlu Kaan, kendisi gibi Los Angeles'ta yaşayan Ahmet-Dolores Öztek çiftinin kızları Sibel Öztek ile Los Angeles'ta evlendi. Çiftin ailesi ve yakın dostları düğündeydi ama Karahan düğüne katılamadı. Bakın Hakan Karahan'ın oğlunu en mutlu gününde yalnız bırakmasına sebep olan fobisi neymiş...

BÜLENT CANKURT
Ünlü oyuncu Hakan Karahan fobisi yüzünden oğlunun düğününü kaçırdı! İşte en büyük korkusu...

Yakışıklı oyuncu Hakan Karahan oğlunun düğününe gidemedi!

Ünlü oyuncu Hakan Karahan fobisi yüzünden oğlunun düğününü kaçırdı! İşte en büyük korkusu...

En son atv dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam'da oynayan Hakan Karahan kayınpeder oldu. Fakat oğlunun düğününü göremedi!

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Ünlü oyuncu Hakan Karahan fobisi yüzünden oğlunun düğününü kaçırdı! İşte en büyük korkusu...

Karahan'ın, Gamze Duruman ile evliliğinden olan müzisyen oğlu Kaan Duruman, kendisi gibi Los Angeles'ta yaşayan Ahmet-Dolores Öztek çiftinin kızları Sibel Öztek ile geçen hafta Los Angeles'ta evlendi.

Ünlü oyuncu Hakan Karahan fobisi yüzünden oğlunun düğününü kaçırdı! İşte en büyük korkusu...

Çiftin ailesi ve dostları düğündeydi ama Karahan yoktu.

Ünlü oyuncu Hakan Karahan fobisi yüzünden oğlunun düğününü kaçırdı! İşte en büyük korkusu...

Oğlunun düğününe niye gitmediğini öğrendim.

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