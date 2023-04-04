Giriş Tarihi: 04.04.2023 07:08
Güncelleme Tarihi: 04.04.2023
07:10
Ünlü oyuncu Hakan Karahan fobisi yüzünden oğlunun düğününü kaçırdı! İşte en büyük korkusu...
Son olarak Ben Bu Cihana Sığmazam'da oynayan Hakan Karahan fobisi yüzünden oğlunun en mutlu gününü kaçırdı. Hakan Karahan kayınpeder oldu! Ünlü oyuncunun, ilk evliliğini yaptığı Gamze Duruman'dan olan müzisyen oğlu Kaan, kendisi gibi Los Angeles'ta yaşayan Ahmet-Dolores Öztek çiftinin kızları Sibel Öztek ile Los Angeles'ta evlendi. Çiftin ailesi ve yakın dostları düğündeydi ama Karahan düğüne katılamadı. Bakın Hakan Karahan'ın oğlunu en mutlu gününde yalnız bırakmasına sebep olan fobisi neymiş...