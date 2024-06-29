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Haberler Galeri Ünlü oyuncu Hakan Meriçliler tası tarağı toplayıp bakın nereye yerleşti! Ünlü oyuncudan radikal karar! ‘Bu ev bana uğurlu geliyor’
Giriş Tarihi: 29.06.2024 07:16 Güncelleme Tarihi: 29.06.2024 07:20

Ünlü oyuncu Hakan Meriçliler tası tarağı toplayıp bakın nereye yerleşti! Ünlü oyuncudan radikal karar! ‘Bu ev bana uğurlu geliyor’

Hakan Meriçliler de Bodrumlu olmuştu! Bir süredir ilçenin tarihi mekanlarından olan yel değirmenleri bölgesinde yaşayan oyuncu, "Buranın muhafızı olan Ahmet İrisu abimiz, burayı korumuş, gerçekten çok emek vermiş. İki yıl önce vefat etti. Bu yel değirmeninin satılık olduğunu öğrenince hemen satın aldım. Şimdi buranın muhafızı ben oldum" demişti. Meriçliler, Zeki Müren'in de çok sevdiği bir yer olan bu bölgedeki evinde sevgilisi Çiğdem Taban ile yaşıyor. Hakan Meriçliler, Abdullah Oğuz ile yeni filmi için İstanbul'da. Meriçliler, "Kışın Bodrum'da oluyorum. Değirmende ateşi bir kere yaktığın zaman bir daha da soğumuyor. Senaryolarımı orada yazıyorum. O ev bana uğurlu geliyor" dedi.

ERCAN AKGÜN
Ünlü oyuncu Hakan Meriçliler tası tarağı toplayıp bakın nereye yerleşti! Ünlü oyuncudan radikal karar! ‘Bu ev bana uğurlu geliyor’

Hakan Meriçliler, Bodrum'daki tarihi yel değirmenlerinden birini satın alıp tadilat yaptırmıştı. Sevgilisiyle yaşadığı evi çok sevdiğini söyleyen oyuncu, "Burayı gördüğüm an vuruldum. Ben bu tarihi bölgenin muhafızı gibiyim" demişti.

Meriçliler'in tadilat yaptırdığı ev; üç kattan oluşuyor. Birinci kat salon, ikinci kat yatak odası, en üst kat ise çalışma odası olarak düzenlemişti.

Ünlü oyuncu Hakan Meriçliler tası tarağı toplayıp bakın nereye yerleşti! Ünlü oyuncudan radikal karar! ‘Bu ev bana uğurlu geliyor’

Bodrum'daki tarihi bir yel değirmenini restore ettiren Hakan Meriçliler, hayatını kız arkadaşı Çiğdem Taban ile burada geçiriyor.

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Ünlü oyuncu Hakan Meriçliler tası tarağı toplayıp bakın nereye yerleşti! Ünlü oyuncudan radikal karar! ‘Bu ev bana uğurlu geliyor’

Meriçliler, şunları söylemişti "Bir abimiz burayı korumuş, yol geçmemesini sağlamış. İki yıl önce vefat etti.

Ünlü oyuncu Hakan Meriçliler tası tarağı toplayıp bakın nereye yerleşti! Ünlü oyuncudan radikal karar! ‘Bu ev bana uğurlu geliyor’

Başlarda çok yer gezdim, aklımda hiç Bodrum yoktu, buranın satılık olduğunu duyunca hemen aldım."

Ünlü oyuncu Hakan Meriçliler tası tarağı toplayıp bakın nereye yerleşti! Ünlü oyuncudan radikal karar! ‘Bu ev bana uğurlu geliyor’

Meriçliler, değirmenle ilgili şu bilgileri verdi: "Değirmen aynı anda hem güneşin batışını hem de ayın doğuşunu aynı anda görebiliyor. Buraya Zeki Müren, Türkan Şoray vs. daha kimler kimler gelip gidermiş. O zamanlar Zeki Müren çıplak sesle burada şarkılar söylermiş."

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