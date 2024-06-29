Ünlü oyuncu Hakan Meriçliler tası tarağı toplayıp bakın nereye yerleşti! Ünlü oyuncudan radikal karar! ‘Bu ev bana uğurlu geliyor’

Meriçliler, değirmenle ilgili şu bilgileri verdi: "Değirmen aynı anda hem güneşin batışını hem de ayın doğuşunu aynı anda görebiliyor. Buraya Zeki Müren, Türkan Şoray vs. daha kimler kimler gelip gidermiş. O zamanlar Zeki Müren çıplak sesle burada şarkılar söylermiş."