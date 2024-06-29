Giriş Tarihi: 29.06.2024 07:16
Güncelleme Tarihi: 29.06.2024
07:20
Ünlü oyuncu Hakan Meriçliler tası tarağı toplayıp bakın nereye yerleşti! Ünlü oyuncudan radikal karar! ‘Bu ev bana uğurlu geliyor’
Hakan Meriçliler de Bodrumlu olmuştu! Bir süredir ilçenin tarihi mekanlarından olan yel değirmenleri bölgesinde yaşayan oyuncu, "Buranın muhafızı olan Ahmet İrisu abimiz, burayı korumuş, gerçekten çok emek vermiş. İki yıl önce vefat etti. Bu yel değirmeninin satılık olduğunu öğrenince hemen satın aldım. Şimdi buranın muhafızı ben oldum" demişti. Meriçliler, Zeki Müren'in de çok sevdiği bir yer olan bu bölgedeki evinde sevgilisi Çiğdem Taban ile yaşıyor. Hakan Meriçliler, Abdullah Oğuz ile yeni filmi için İstanbul'da. Meriçliler, "Kışın Bodrum'da oluyorum. Değirmende ateşi bir kere yaktığın zaman bir daha da soğumuyor. Senaryolarımı orada yazıyorum. O ev bana uğurlu geliyor" dedi.