Ünlü oyuncu Hande Erçel'den hayranlarına sürpriz paylaşım! Hande Erçel'in kız kardeşi Gamze Erçel ile bebek sevinci...

Ünlü oyuncu Hande Erçel'den sürpriz paylaşım. Güzel oyuncu Hande Erçel'in fenomen ablası Gamze Erçel anne olmaya hazırlanıyor. Kısa bir süre sonra Teyze olacak olan Hande Erçel oldukça heyecanlı. İlk film tecrubesini uluslararası bir proje ile yapacak olan Hande Erçel bir yandan da yeni dizisi "Azize"nin çekimlerine devam ediyor. Zaman buldukça avlası Gamze Erçel ile vakit geçiren Hande Erçel, sosyal medya paylaşımlarıyla ablasına olan düşkünlüğünü sık sık dile getiriyor. Kısa bir süre önce annelerini kaybeden abla kardeş birbirlerine çok bağlı. Oynadığı diziler ve reklamlar ile kısa sürede zirveye hızla tırmanan Hande Erçel'in neredeyse kendisi kadar ünlü ablası Gamze Erçel ile yaptığı paylaşıma beğeni yağdı. İşte Hande Erçel ve karnı burnunda ablası Gamze Erçel'in bebek heyecanını gösteren o paylaşım ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin kardeşleri...