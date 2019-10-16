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  • Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü kendisinden 19 yaş büyük sevgilisi Onur Ünlü ile evleniyor mu?

Ünlü oyuncu kendisinden büyük sevgilisi ile evleniyor mu?

Bir süredir ekranlardan uzak kalan genç oyuncu geçtiğimiz günlerde makyajsız halini paylaşınca magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün sosyal medyadan yaptığı makyajsız paylaşımı ile yorgun ve çökmüş görünen yüzü hayranlarını üzdü. 27 yaşındaki oyuncu Hazar Ergüçlü'yü zirveye çıkaran dizi Medcezir'deki halinden oldukça farklı gören takipçileri çok şaşırdı. Bir süredir yönetmen ile birlikte olan ile arasındaki yaş farkı eleştirilerin hedefi olmuştu. Posta'nın haberine göre Hazar Ergüçlü, büyük sevgilisi Onur Ünlü'den evlilik teklifi aldı. İddialara göre aldığı evlilik teklifine 'Evet' yanıtını veren Hazar Ergüçlü sevgilisi Onur Ünlü'yü geçen yaz ailesi ile tanıştırmıştı.İşte ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 16.10.2019 12:06 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019 12:13
Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü kendisinden 19 yaş büyük sevgilisi Onur Ünlü ile evleniyor mu?

Bir süredir ekranlardan uzak kalan genç oyuncu geçtiğimiz günlerde makyajsız halini paylaşınca magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün sosyal medyadan yaptığı makyajsız paylaşımı ile yorgun ve çökmüş görünen yüzü hayranlarını üzdü. 27 yaşındaki oyuncu Hazar Ergüçlü'yü zirveye çıkaran dizi Medcezir'deki halinden oldukça farklı gören takipçileri çok şaşırdı. Bir süredir yönetmen ile birlikte olan ile arasındaki yaş farkı eleştirilerin hedefi olmuştu. Posta'nın haberine göre Hazar Ergüçlü, büyük sevgilisi Onur Ünlü'den evlilik teklifi aldı. İddialara göre aldığı evlilik teklifine 'Evet' yanıtını veren Hazar Ergüçlü sevgilisi Onur Ünlü'yü geçen yaz ailesi ile tanıştırmıştı.İşte ve sizin için derlediğimiz ...

Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü kendisinden 19 yaş büyük sevgilisi Onur Ünlü ile evleniyor mu?

ERCAN - NAZAN KESAL

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Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü kendisinden 19 yaş büyük sevgilisi Onur Ünlü ile evleniyor mu?
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Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü kendisinden 19 yaş büyük sevgilisi Onur Ünlü ile evleniyor mu?
Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü kendisinden 19 yaş büyük sevgilisi Onur Ünlü ile evleniyor mu?

HAYFA SAFİ TULUN

Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü kendisinden 19 yaş büyük sevgilisi Onur Ünlü ile evleniyor mu?
Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü kendisinden 19 yaş büyük sevgilisi Onur Ünlü ile evleniyor mu?
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