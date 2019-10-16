Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü kendisinden 19 yaş büyük sevgilisi Onur Ünlü ile evleniyor mu?

Bir süredir ekranlardan uzak kalan genç oyuncu Hazar Ergüçlü geçtiğimiz günlerde makyajsız halini paylaşınca magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün sosyal medyadan yaptığı makyajsız paylaşımı ile yorgun ve çökmüş görünen yüzü hayranlarını üzdü. 27 yaşındaki oyuncu Hazar Ergüçlü'yü zirveye çıkaran dizi Medcezir'deki halinden oldukça farklı gören takipçileri çok şaşırdı. Bir süredir yönetmen Onur Ünlü ile birlikte olan Hazar Ergüçlü'nün sevgilisi ile arasındaki yaş farkı eleştirilerin hedefi olmuştu. Posta'nın haberine göre Hazar Ergüçlü, 19 yaş büyük sevgilisi Onur Ünlü'den evlilik teklifi aldı. İddialara göre aldığı evlilik teklifine 'Evet' yanıtını veren Hazar Ergüçlü sevgilisi Onur Ünlü'yü geçen yaz ailesi ile tanıştırmıştı.İşte Hazar Ergüçlü'nün sevgilisi Onur Ünlü ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...