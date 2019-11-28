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Ünlü oyuncu bu kez bildiğiniz gibi değil!

Ünlü oyuncu 'ın estetiksiz halini görenler gözlerine inanamıyor. Sosyal medyada paylaştığı her fotoğrafın altına "Tanrı kadını yarattı" ve benzeri birçok iltifat alan Mine Tugay'ın estetiksiz hali ise adeta hayal kırıklığı oldu. Mine Tugay'ın şaşkınlıklarını gizlemeyen hayranları, 40 yaşındaki oyuncunun eski halini görünce şoke oldu. Son dönemlerde adından sıkça söz ettiren, paylaşımları ile olay yaratan Mine Tugay yine gündemde. Mine Tugay'ın estetiksiz fotoğrafları yıllar sonra ortaya çıktı. Mine Tugay'ın estetiksiz fotoğraflarını görenler tam bir estetik harikası olduğunu söylediler. Mine Tugay'ın estetiksiz halini gören hayranları Mine Tugay'ın estetikle adeta bambaşka biri olduğunu söylüyor. Eski fotoğraflarına bakıldığında Mine Tugay'ın yüz hatlarının yuvarlak olduğu görülebiliyor. Burun estetiği, çene inceltme, elmacık kemiklerde bir miktar dolgu ve kaş değişikliği. En azından bilinenler bunlar. Estetik müdahalelere başvuran sadece Mine Tugay değil tabi ki. İşte estetik yaptırdıktan sonra büyük bir değişim yaşayan ünlü oyuncu Mine Tugay ve diğer ünlü isimler…

Giriş Tarihi: 28.11.2019 15:51 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019 16:27
Ünlü oyuncu Mine Tugay bu kez bildiğiniz gibi değil!

Ünlülerin değişimleri hepimizi bazen şaşırtıyor. Kimisi yaş aldıkça değişiyor, kimisi de estetik müdahalelere başvuruyor. Ünlü oyuncu 'da estetik yaptırdıktan sonra büyük bir değişim yaşadı. Son dönemin en çok konuşulan kadın oyuncularından biri olan Mine Tugay'ın 14-15 yıl öncesine ait fotoğrafları yeniden gündemde. Geçtiğimiz günlerde bikinili paylaşımıyla kendine hayran bırakan Mine Tugay'ın, sosyal medyada estetiksiz fotoğrafları paylaşılmaya başlandı. 40 yaşında olan oyuncu Mine Tugay, şimdiler güzelliği ile adından söz ettirirken, paylaşılan estetiksiz halini ilk kez görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Ünlü oyuncu Mine Tugay bu kez bildiğiniz gibi değil!

ZARA

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Ünlü oyuncu Mine Tugay bu kez bildiğiniz gibi değil!
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Ünlü oyuncu Mine Tugay bu kez bildiğiniz gibi değil!
Ünlü oyuncu Mine Tugay bu kez bildiğiniz gibi değil!
Ünlü oyuncu Mine Tugay bu kez bildiğiniz gibi değil!

EBRU YAŞAR

Ünlü oyuncu Mine Tugay bu kez bildiğiniz gibi değil!
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