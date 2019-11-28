Ünlü oyuncu Mine Tugay bu kez bildiğiniz gibi değil!

Ünlü oyuncu Mine Tugay'ın estetiksiz halini görenler gözlerine inanamıyor. Sosyal medyada paylaştığı her fotoğrafın altına "Tanrı kadını yarattı" ve benzeri birçok iltifat alan Mine Tugay'ın estetiksiz hali ise adeta hayal kırıklığı oldu. Mine Tugay'ın şaşkınlıklarını gizlemeyen hayranları, 40 yaşındaki oyuncunun eski halini görünce şoke oldu. Son dönemlerde adından sıkça söz ettiren, sosyal medya paylaşımları ile olay yaratan Mine Tugay yine gündemde. Mine Tugay'ın estetiksiz fotoğrafları yıllar sonra ortaya çıktı. Mine Tugay'ın estetiksiz fotoğraflarını görenler tam bir estetik harikası olduğunu söylediler. Mine Tugay'ın estetiksiz halini gören hayranları Mine Tugay'ın estetikle adeta bambaşka biri olduğunu söylüyor. Eski fotoğraflarına bakıldığında Mine Tugay'ın yüz hatlarının yuvarlak olduğu görülebiliyor. Burun estetiği, çene inceltme, elmacık kemiklerde bir miktar dolgu ve kaş değişikliği. En azından bilinenler bunlar. Estetik müdahalelere başvuran sadece Mine Tugay değil tabi ki. İşte estetik yaptırdıktan sonra büyük bir değişim yaşayan ünlü oyuncu Mine Tugay ve diğer ünlü isimler…