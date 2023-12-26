Giriş Tarihi: 26.12.2023 16:03
Güncelleme Tarihi: 26.12.2023
16:33
Ünlü oyuncu Öykü Çelik'in yeni imajına takipçileri bayıldı! "Harika olmuş"
2021 yılında katıldığı Survivor yarışmasıyla şöhretine şöhret katan ünlü oyuncu Öykü Çelik, son dönemde özel hayatıyla sık sık magazin gündemine geliyor. Yarışmadan elendikten sonra sevgilisi İsmail Berhan'dan evlenme teklifi alan, ancak sürpriz bir şekilde ilişkisini noktaladığını açıklayan Öykü Çelik, sonunda aradığı mutluluğu buldu. Güzel oyuncu, yeni aşkını sosyal medya hesabından ilan etmişti. Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu son olarak imajını yeniledi. 36 yaşındaki Çelik, son haliyle takipçilerinden tam not aldı.