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Haberler Galeri Ünlü oyuncu Öykü Çelik'in yeni imajına takipçileri bayıldı! "Harika olmuş"
Giriş Tarihi: 26.12.2023 16:03 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023 16:33

Ünlü oyuncu Öykü Çelik'in yeni imajına takipçileri bayıldı! "Harika olmuş"

2021 yılında katıldığı Survivor yarışmasıyla şöhretine şöhret katan ünlü oyuncu Öykü Çelik, son dönemde özel hayatıyla sık sık magazin gündemine geliyor. Yarışmadan elendikten sonra sevgilisi İsmail Berhan'dan evlenme teklifi alan, ancak sürpriz bir şekilde ilişkisini noktaladığını açıklayan Öykü Çelik, sonunda aradığı mutluluğu buldu. Güzel oyuncu, yeni aşkını sosyal medya hesabından ilan etmişti. Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu son olarak imajını yeniledi. 36 yaşındaki Çelik, son haliyle takipçilerinden tam not aldı.

Ünlü oyuncu Öykü Çelik’in yeni imajına takipçileri bayıldı! Harika olmuş

Rol aldığı dizilerle şöhreti yakalayan, 2021'de katıldığı Survivor yarışmasıyla ününe ün katan Öykü Çelik, her paylaşımıyla ses getirmeye devam ediyor.

Ünlü oyuncu Öykü Çelik’in yeni imajına takipçileri bayıldı! Harika olmuş

Öykü Çelik, Survivor 2021 yılındaki performansı ve ada yaşantısıyla geniş kitlelere hitap etmişti. Çelik, son olarak final yapan 'Benim Hayatım' dizisinde rol amıştı.

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Ünlü oyuncu Öykü Çelik’in yeni imajına takipçileri bayıldı! Harika olmuş

Güzel oyuncu, Survivor 2021 yarışmasından elendikten sonra emlak danışmanı İsmail Berhan'dan evlilik teklifi almıştı.

Ünlü oyuncu Öykü Çelik’in yeni imajına takipçileri bayıldı! Harika olmuş

Instagram hesabından parmağındaki alyansı paylaşan Çelik, sevgilisinin teklifine 'Evet' dediğini açıklamıştı.

Ünlü oyuncu Öykü Çelik’in yeni imajına takipçileri bayıldı! Harika olmuş

"Düğün tarihi önümüzdeki sene diye düşünüyoruz" diyen oyuncu, Berhan ile yollarını ayırdıklarını açıklayarak herkesi şoke etmişti.

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