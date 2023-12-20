Giriş Tarihi: 20.12.2023 14:11
Güncelleme Tarihi: 20.12.2023
14:12
Ünlü oyuncu Özge Borak 'Ayıp olmasın diye evlendim' sözlerine açıklık getirdi! Sosyal medya gündem oldu
Ünlü oyuncu Özge Borak katıldığı programda bomba açıklamalar yapmıştı. Özge Borak, yaptığı çarpıcı açıklamalarla herkesi şaşırtmıştı.Özel hayatıyla ilgili bilinmeyenleri anlatan oyuncu Özge Borak, eski eşleri Bülent Şakrak ve Ata Demirer için "Doğru yolda olmadığına inandım evliliklerimden ayıp olmasın diye vazgeçemedim" demişti. Ünlü oyuncu, röportajın aylar sonra yeniden gündeme gelmesi sonrası yeni bir açıklamada bulundu.