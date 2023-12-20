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Haberler Galeri Ünlü oyuncu Özge Borak 'Ayıp olmasın diye evlendim' sözlerine açıklık getirdi! Sosyal medya gündem oldu
Giriş Tarihi: 20.12.2023 14:11 Güncelleme Tarihi: 20.12.2023 14:12

Ünlü oyuncu Özge Borak 'Ayıp olmasın diye evlendim' sözlerine açıklık getirdi! Sosyal medya gündem oldu

Ünlü oyuncu Özge Borak katıldığı programda bomba açıklamalar yapmıştı. Özge Borak, yaptığı çarpıcı açıklamalarla herkesi şaşırtmıştı.Özel hayatıyla ilgili bilinmeyenleri anlatan oyuncu Özge Borak, eski eşleri Bülent Şakrak ve Ata Demirer için "Doğru yolda olmadığına inandım evliliklerimden ayıp olmasın diye vazgeçemedim" demişti. Ünlü oyuncu, röportajın aylar sonra yeniden gündeme gelmesi sonrası yeni bir açıklamada bulundu.

Ünlü oyuncu Özge Borak ’Ayıp olmasın diye evlendim’ sözlerine açıklık getirdi! Sosyal medya gündem oldu

Özge Borak, eski eşleri Bülent Şakrak ve Ata Demirer için "Doğru yolda olmadığına inandım evliliklerimden ayıp olmasın diye vazgeçemedim" demişti. Ünlü oyuncu, röportajın aylar sonra yeniden gündeme gelmesi sonrası yeni bir açıklamada bulundu.

Ünlü oyuncu Özge Borak ’Ayıp olmasın diye evlendim’ sözlerine açıklık getirdi! Sosyal medya gündem oldu

ÖNGÖRMÜŞ...

Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu TV programına katılan 41 yaşındaki Borak, "Sen kendi doğrularına göre yaşıyor musun?" sorusu karşısında şöyle dedi:

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Ünlü oyuncu Özge Borak ’Ayıp olmasın diye evlendim’ sözlerine açıklık getirdi! Sosyal medya gündem oldu

"Eski evliliklerime gidebiliriz... Doğru yolda olmadığına inandığım bir şeyden daha önce vazgeçebilirdim, ama ayıp olmasın 'Şimdi o kadar da adım attık' diyerek yapamadım."

Ünlü oyuncu Özge Borak ’Ayıp olmasın diye evlendim’ sözlerine açıklık getirdi! Sosyal medya gündem oldu

ANNELİĞİ TADAMADI

Özge Borak, annelik hayaline neden kavuşamadığını da şöyle açıkladı: "Hep çok istedim ama olmadı.

Ünlü oyuncu Özge Borak ’Ayıp olmasın diye evlendim’ sözlerine açıklık getirdi! Sosyal medya gündem oldu

Yaşadığım ilişkilere baktığımda, kimseyi suçlamak için de söylemiyorum, o noktada bazı şeylerin yolunda gitmeme ihtimalini öngörüp sırf sadece istiyorum diye çocuk yapmadım!"

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