Ünlü oyuncu Özge Borak’ın acı günü! Özge Borak kahreden ölümü duyurdu

"Günlerdir yoğun bakımda yatan canım babaannem bugün vefat etti. Eş, dost, arkadaş, akraba arayan soran herkese yine hem teşekkür etmek hem de bilgi vermek istedik. Sağ olun, var olun. İstanbul dışından gelecek yakınlarımızı bekliyoruz. Cenaze töreni için gün, saat, yer belli olduğunda haber vereceğiz"