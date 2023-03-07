Giriş Tarihi: 07.03.2023 12:53
Güncelleme Tarihi: 07.03.2023
12:56
Ünlü oyuncu Özge Borak'ın acı günü! Özge Borak kahreden ölümü duyurdu
'Eyvah Eyvah', 'Ihlamurlar Altında' ve 'Eşref Saati' gibi yapımlarda yer alan oyuncu Özge Borak, geçtiğimiz günlerde babaannesi Neriman Borak'ın bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini açıklamıştı. 41 yaşındaki oyuncu, babaannesi Neriman Borak'ın entübe edildiğini duyurmuştu. Özge Borak Instagram sayfasından kötü haberi verdi. Ünlü isim, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda babaannesini kaybettiklerini duyurdu.