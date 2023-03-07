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Haberler Galeri Ünlü oyuncu Özge Borak'ın acı günü! Özge Borak kahreden ölümü duyurdu
Giriş Tarihi: 07.03.2023 12:53 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023 12:56

Ünlü oyuncu Özge Borak'ın acı günü! Özge Borak kahreden ölümü duyurdu

'Eyvah Eyvah', 'Ihlamurlar Altında' ve 'Eşref Saati' gibi yapımlarda yer alan oyuncu Özge Borak, geçtiğimiz günlerde babaannesi Neriman Borak'ın bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini açıklamıştı. 41 yaşındaki oyuncu, babaannesi Neriman Borak'ın entübe edildiğini duyurmuştu. Özge Borak Instagram sayfasından kötü haberi verdi. Ünlü isim, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda babaannesini kaybettiklerini duyurdu.

Ünlü oyuncu Özge Borak’ın acı günü! Özge Borak kahreden ölümü duyurdu

Özge Borak, geçtiğimiz hafta babaannesinin yoğun bakımda olduğunu ve entübe edildiğini duyurmuştu. Ünlü isim, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda babaannesini kaybettiklerini duyurdu.

Ünlü oyuncu Özge Borak’ın acı günü! Özge Borak kahreden ölümü duyurdu

Özge Borak, aldığı acı haberle sarsıldı. Borak'ın babaannesi Neriman Borak hayatını kaybetti.

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Ünlü oyuncu Özge Borak’ın acı günü! Özge Borak kahreden ölümü duyurdu

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Özge Borak, şu ifadeleri kullandı:

Ünlü oyuncu Özge Borak’ın acı günü! Özge Borak kahreden ölümü duyurdu

"Günlerdir yoğun bakımda yatan canım babaannem bugün vefat etti. Eş, dost, arkadaş, akraba arayan soran herkese yine hem teşekkür etmek hem de bilgi vermek istedik. Sağ olun, var olun. İstanbul dışından gelecek yakınlarımızı bekliyoruz. Cenaze töreni için gün, saat, yer belli olduğunda haber vereceğiz"

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