Giriş Tarihi: 11.05.2022 10:27 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022 10:28

Ünlü oyuncu Pelin Karahan bir deri bir kemik kaldı! Süper minisiyle akılları aldı! "Sen ne olmuşsun" yorumları yağdı

Ünlü oyuncu Pelin Karahan, bir döneme damga vuran Kavak Yelleri dizisiyle şöhreti yakalamıştı. Karahan geçen sezon Kıbrıs Zafere Doğru isimli dizide başrolde yer almıştı. Güzel isim şimdilerde 'Şaşırt Beni' isimli oyunla tiyatro sahnesine adım attı. Karahan, 2014 yılında hayatını birleştirdiği Bedri Güntay ile mutlu evliliğiyle düşman çatlatıyor. Karahan ve eşi mutluluklarını Ali Demir ve Eyüp Can adını verdikleri iki oğlu ile taçlandırdı. İnanılmaz değişimiyle dudak uçuklatan Karahan'ın yeni görüntüsü sosyal medyayı salladı. Kilo veren Karahan, bir deri bir kemik kaldığı son halini paylaştı. İşte Karahan'ın süper mini elbisesiyle yaptığı o paylaşımı...