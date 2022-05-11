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Haberler Galeri Ünlü oyuncu Pelin Karahan bir deri bir kemik kaldı! Süper minisiyle akılları aldı! "Sen ne olmuşsun" yorumları yağdı
Giriş Tarihi: 11.05.2022 10:27 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022 10:28

Ünlü oyuncu Pelin Karahan bir deri bir kemik kaldı! Süper minisiyle akılları aldı! "Sen ne olmuşsun" yorumları yağdı

Ünlü oyuncu Pelin Karahan, bir döneme damga vuran Kavak Yelleri dizisiyle şöhreti yakalamıştı. Karahan geçen sezon Kıbrıs Zafere Doğru isimli dizide başrolde yer almıştı. Güzel isim şimdilerde 'Şaşırt Beni' isimli oyunla tiyatro sahnesine adım attı. Karahan, 2014 yılında hayatını birleştirdiği Bedri Güntay ile mutlu evliliğiyle düşman çatlatıyor. Karahan ve eşi mutluluklarını Ali Demir ve Eyüp Can adını verdikleri iki oğlu ile taçlandırdı. İnanılmaz değişimiyle dudak uçuklatan Karahan'ın yeni görüntüsü sosyal medyayı salladı. Kilo veren Karahan, bir deri bir kemik kaldığı son halini paylaştı. İşte Karahan'ın süper mini elbisesiyle yaptığı o paylaşımı...

Ünlü oyuncu Pelin Karahan bir deri bir kemik kaldı! Süper minisiyle akılları aldı! Sen ne olmuşsun yorumları yağdı

Ünlü oyuncu Pelin Karahan, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla adından sıklıkla bahsettiyor.

Ünlü oyuncu Pelin Karahan bir deri bir kemik kaldı! Süper minisiyle akılları aldı! Sen ne olmuşsun yorumları yağdı

37 yaşındaki ünlü isim, kariyerinde bambaşka bir yola girdi.

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Ünlü oyuncu Pelin Karahan bir deri bir kemik kaldı! Süper minisiyle akılları aldı! Sen ne olmuşsun yorumları yağdı

Son olarak Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde başrol oynayan Karahan, şimdilerde bir tiyatro oyunuyla sahnelere dönmeye hazırlanıyor.

Ünlü oyuncu Pelin Karahan bir deri bir kemik kaldı! Süper minisiyle akılları aldı! Sen ne olmuşsun yorumları yağdı

'Şaşırt Beni' isimli oyunla tiyatro sahnesine adım atan Karahan, son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri.

Ünlü oyuncu Pelin Karahan bir deri bir kemik kaldı! Süper minisiyle akılları aldı! Sen ne olmuşsun yorumları yağdı

Geçtiğimiz günlerde 11 kilo verdiğini söyleyen ünlü oyuncu, kendisini görenlerin şaşırdığını söyledi.

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