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Haberler Galeri Ünlü oyuncu Şafak Sezer kesenin ağzını açtı! Milyonluk karavanında yok yok!
Giriş Tarihi: 22.10.2022 11:04 Güncelleme Tarihi: 22.10.2022 11:06

Ünlü oyuncu Şafak Sezer kesenin ağzını açtı! Milyonluk karavanında yok yok!

Yer aldığı sayısız dizi ve film projeleri ile Türkiye'nin sevilen isimlerinden olmayı başaran Şafak Sezer, kesenin ağzını açtı. 'Papaz Fikret' karakteriyle hayran kitlesi oluşturan 'Kutsal Damacana' serisinin dördüncü filmi ile Ocak 2023'te sinemaseverlerle buluşacak olan Şafak Sezer, önceki gün düzenlenen karavan fuarına gitti. Ev yapımı bir karavanı satın alan ünlü oyuncu, "Hep bunu istemiştim. Türkiye'nin her yerini gezeceğim" sözleriyle mutluluğunu dile getirdi. İşte Şafak Sezer'in milyonluk karavanı…

Ünlü oyuncu Şafak Sezer kesenin ağzını açtı! Milyonluk karavanında yok yok!

İlk olarak 2007 yılında sinemaseverlerle buluşan 'Kutsal Damacana' serisinin son filminin çekimleri tamamlandı. Şafak Sezer'in başrolünde yer aldığı yapım, Fikret'in yanlışlıkla girdiği papazlık yolunda Vatikan'a kadar yükselmesinin ardından yurda kesin dönüş hikayesini konu alıyor. Yönetmen koltuğunda ise Kamil Çetin'in oturduğu film, 20 Ocak 2023 tarihinde vizyona girecek.

Ünlü oyuncu Şafak Sezer kesenin ağzını açtı! Milyonluk karavanında yok yok!

"SİNEMA HALA TOPARLANAMADI"

Yarattığı 'Papaz Fikret' karakteriyle dikkat çeken komedyen, serinin dördüncü filmiyle ilgili, "Sinema sektörü pandemiyle birlikte başlayan ve hâlâ tam olarak toparlanamadığı bir süreç içinde.

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Ünlü oyuncu Şafak Sezer kesenin ağzını açtı! Milyonluk karavanında yok yok!

Kutsal Damacana ile hem bu durgunluğu bitirmeyi hem de kaybolan eğlencemizi geri getirmeyi istiyoruz" dedi.

Ünlü oyuncu Şafak Sezer kesenin ağzını açtı! Milyonluk karavanında yok yok!

BİR MİLYON TL!

Milliyet'in haberine göre; Yeni filmiyle gündemde olan Şafak Sezer, önceki gün oyuncu arkadaşları Serkan Şengül, Yıldırım Memişoğlu ile fuara gitti. Sezer, yaklaşık bir milyon TL değerindeki çok beğendiği bir karavanı satın aldı.

Ünlü oyuncu Şafak Sezer kesenin ağzını açtı! Milyonluk karavanında yok yok!

"AİLEMLE GEZİNTİYE ÇIKACAĞIM"

Ünlü oyuncu, "Hep böyle bir karavan sahibi olmak istemiştim. Setler başlamadan önce ailemle gezintiye çıkacağım, daha sonra vakit bulamam. Bu karavan ile Türkiye'nin her yerini gezeceğim" ifadelerini kullandı.

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