Giriş Tarihi: 22.10.2022 11:04 Güncelleme Tarihi: 22.10.2022 11:06

Ünlü oyuncu Şafak Sezer kesenin ağzını açtı! Milyonluk karavanında yok yok!

Yer aldığı sayısız dizi ve film projeleri ile Türkiye'nin sevilen isimlerinden olmayı başaran Şafak Sezer, kesenin ağzını açtı. 'Papaz Fikret' karakteriyle hayran kitlesi oluşturan 'Kutsal Damacana' serisinin dördüncü filmi ile Ocak 2023'te sinemaseverlerle buluşacak olan Şafak Sezer, önceki gün düzenlenen karavan fuarına gitti. Ev yapımı bir karavanı satın alan ünlü oyuncu, "Hep bunu istemiştim. Türkiye'nin her yerini gezeceğim" sözleriyle mutluluğunu dile getirdi. İşte Şafak Sezer'in milyonluk karavanı…