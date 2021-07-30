Ünlü oyuncu Seda Bakan’dan alkışlık hareket!

Ünlü oyuncu Seda Bakan önceki gün Bitez'deki bir plajdaydı. Oyuncu yüzmeden önce suda temizlik yaptı, denize atılan çöpleri topladı. Seda Bakan, Ayvalık'taki film çekimlerine verilen arayı fırsat bilip tatile çıktı. Oyuncu önceki gün eşi Ali Erel'le Bodrum-Bitez'deki bir plajdaydı. Bakan, sahilde çevreci kimliğini de gözler önüne serdi. Seda Bakan, denizde gördüğü poşet, mendil, maske gibi atıkları elleriyle tek tek toplayıp çöpe attı. Takdir toplayan oyuncu, temizliğin ardından eşiyle beraber denize girdi.