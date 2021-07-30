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Haberler Galeri Ünlü oyuncu Seda Bakan’dan alkışlık hareket!
Giriş Tarihi: 30.07.2021 14:25 Güncelleme Tarihi: 30.07.2021 14:26

Ünlü oyuncu Seda Bakan’dan alkışlık hareket!

Ünlü oyuncu Seda Bakan önceki gün Bitez'deki bir plajdaydı. Oyuncu yüzmeden önce suda temizlik yaptı, denize atılan çöpleri topladı. Seda Bakan, Ayvalık'taki film çekimlerine verilen arayı fırsat bilip tatile çıktı. Oyuncu önceki gün eşi Ali Erel'le Bodrum-Bitez'deki bir plajdaydı. Bakan, sahilde çevreci kimliğini de gözler önüne serdi. Seda Bakan, denizde gördüğü poşet, mendil, maske gibi atıkları elleriyle tek tek toplayıp çöpe attı. Takdir toplayan oyuncu, temizliğin ardından eşiyle beraber denize girdi.

Ünlü oyuncu Seda Bakan’dan alkışlık hareket!

Bodrum'da tatil yapan Seda Bakan önceki gün Bitez'deki bir plajdaydı. Oyuncu yüzmeden önce suda temizlik yaptı, denize atılan çöpleri topladı.

Ünlü oyuncu Seda Bakan’dan alkışlık hareket!

ÖNCE TEMİZLİK

Hürriyet'in haberine göre; Seda Bakan, Ayvalık'taki film çekimlerine verilen arayı fırsat bilip tatile çıktı.

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Ünlü oyuncu Seda Bakan’dan alkışlık hareket!

Oyuncu önceki gün eşi Ali Erel'le Bodrum-Bitez'deki bir plajdaydı. Bakan, sahilde çevreci kimliğini de gözler önüne serdi.

Ünlü oyuncu Seda Bakan’dan alkışlık hareket!

TOPLAYIP ÇÖPE ATTI

Seda Bakan, denizde gördüğü poşet, mendil, maske gibi atıkları elleriyle tek tek toplayıp çöpe attı. Takdir toplayan oyuncu, temizliğin ardından eşiyle beraber denize girdi.

Ünlü oyuncu Seda Bakan’dan alkışlık hareket!

Seda Bakan, eşi Ali Erel'le suda şakalaşırken objektife yansıdı.

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