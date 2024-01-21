Giriş Tarihi: 21.01.2024 10:57
Güncelleme Tarihi: 21.01.2024
11:40
Ünlü oyuncu Sevinç Erbulak’ın aslında annesi de çok ünlü bir oyuncu! Birlikte görenler dönüp bir daha bakıyor!
Bir dönemin efsane dizisi Süper Baba ile yıldızı paylayan Sevinç Erbulak, tiyatroya uzun yıllar gönül vermiş bir aileden geliyor. 90'lı yılların unutulmaz dizisi Süper Baba'daki başarısı onu bu yıllara getirdi. Sayısız dizi, sinema filmi, tiyatro oyunundan tanıdığımız Sevinç Erbulak'ın hakkındaki gerçekler hayranlarını çok şaşırttı. Sevinç Erbulak'ı sosyal medyadan takip edenler oyuncunun oldukça renkli anlarına şahitlik ederken en dikkat çeken ise annesi oldu. Sevinç Erbulak'ın annesinin usta oyuncularımızdan biri olduğunu ilk defa öğrenenler şaşkınlıklarını yorumlarına yansıttı. Sevinç Erbulak'ın tiyatronun duayen isimlerinden olan annesi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin anneleri...