Ünlü oyuncu Sevinç Erbulak’ın aslında annesi de çok ünlü bir oyuncu! Birlikte görenler dönüp bir daha bakıyor!

İlk defa duyanlar çok şaşırdı... Sevinç Erbulak, usta oyuncunun kızıymış! Sosyal medyada merak konusu oldu. Sayısız dizi ve sinema filminden tanıdığımız Sevinç Erbulak, hakkındaki gerçek ile hayranlarını şaşırttı. 90'lı yılların unutulmaz yapımı Süper Baba ile hafızalara kazınan oyunculardan olan Sevinç Erbulak tiyatroya yıllarını vermiş bir aileden geliyor.