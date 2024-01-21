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Haberler Galeri Ünlü oyuncu Sevinç Erbulak’ın aslında annesi de çok ünlü bir oyuncu! Birlikte görenler dönüp bir daha bakıyor!
Giriş Tarihi: 21.01.2024 10:57 Güncelleme Tarihi: 21.01.2024 11:40

Ünlü oyuncu Sevinç Erbulak’ın aslında annesi de çok ünlü bir oyuncu! Birlikte görenler dönüp bir daha bakıyor!

Bir dönemin efsane dizisi Süper Baba ile yıldızı paylayan Sevinç Erbulak, tiyatroya uzun yıllar gönül vermiş bir aileden geliyor. 90'lı yılların unutulmaz dizisi Süper Baba'daki başarısı onu bu yıllara getirdi. Sayısız dizi, sinema filmi, tiyatro oyunundan tanıdığımız Sevinç Erbulak'ın hakkındaki gerçekler hayranlarını çok şaşırttı. Sevinç Erbulak'ı sosyal medyadan takip edenler oyuncunun oldukça renkli anlarına şahitlik ederken en dikkat çeken ise annesi oldu. Sevinç Erbulak'ın annesinin usta oyuncularımızdan biri olduğunu ilk defa öğrenenler şaşkınlıklarını yorumlarına yansıttı. Sevinç Erbulak'ın tiyatronun duayen isimlerinden olan annesi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin anneleri...

Ünlü oyuncu Sevinç Erbulak’ın aslında annesi de çok ünlü bir oyuncu! Birlikte görenler dönüp bir daha bakıyor!

İlk defa duyanlar çok şaşırdı... Sevinç Erbulak, usta oyuncunun kızıymış! Sosyal medyada merak konusu oldu. Sayısız dizi ve sinema filminden tanıdığımız Sevinç Erbulak, hakkındaki gerçek ile hayranlarını şaşırttı. 90'lı yılların unutulmaz yapımı Süper Baba ile hafızalara kazınan oyunculardan olan Sevinç Erbulak tiyatroya yıllarını vermiş bir aileden geliyor.

Ünlü oyuncu Sevinç Erbulak’ın aslında annesi de çok ünlü bir oyuncu! Birlikte görenler dönüp bir daha bakıyor!

Sevinç Erbulak'ı sosyal medyadan takip eden hayranları sanatçının oldukça renkli anlarına şahitlik ederken en dikkat çeken ise annesi oldu.

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Ünlü oyuncu Sevinç Erbulak’ın aslında annesi de çok ünlü bir oyuncu! Birlikte görenler dönüp bir daha bakıyor!

Sevinç Erbulak'ın annesinin de çok ünlü bir oyuncu olduğunu ilk defa öğrenenler şaşkınlıklarını yorumlarına yansıttı.

Ünlü oyuncu Sevinç Erbulak’ın aslında annesi de çok ünlü bir oyuncu! Birlikte görenler dönüp bir daha bakıyor!

İşte Sevinç Erbulak'ın tiyatronun usta isimlerinden olan annesi Füsun Erbulak ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin anneleri...

Ünlü oyuncu Sevinç Erbulak’ın aslında annesi de çok ünlü bir oyuncu! Birlikte görenler dönüp bir daha bakıyor!

Defne Samyeli de annesiyle fotoğrafını sosyal medyadan paylaşmıştı...

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