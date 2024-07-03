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Haberler Galeri Ünlü oyuncu Sinem Kobal kırmızı elbisesiyle yaktı geçti! Duru güzel göz kamaştırdı!
Giriş Tarihi: 03.07.2024 10:50 Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 11:31

Ünlü oyuncu Sinem Kobal kırmızı elbisesiyle yaktı geçti! Duru güzel göz kamaştırdı!

Dadı, Hürrem Sultan, Lise Defteri, Nefes Nefese, Belalı Baldız, Selena, Küçük Sırlar, Gönül İşleri, Analar ve Anneler, Yüz Yüze yapımlarından tanıdığımız 36 yaşındaki Sinem Kobal, sosyal medyada ilgi ile takip ediliyor. Bir süredir ekranlardan uzak kalan güzel oyuncu sosyal medya aracılığıyla takipçileriyle iletişim kuruyor. 14 Mayıs 2016 tarihinde ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu ile evlendi. Bu evlilikten 2020 yılında Lalin ve 2022 yılında Leyla adını verdikleri kız çocukları doğdu. Sinem Kobal, son olarak kırmızı elbisesiyle yaptığı paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti. İşte Sinem Kobal'ın kasıp kavurdu son paylaşımı…

Ünlü oyuncu Sinem Kobal kırmızı elbisesiyle yaktı geçti! Duru güzel göz kamaştırdı!

Kenan İmirzalıoğlu ile umutlu bir evliliği olan Sinem Kobal çifti 2020 yılında ilk çocukları Leyla'yı, 2022'de ise ikinci kızları Lalin'i kucaklarına almıştı.

Ünlü oyuncu Sinem Kobal kırmızı elbisesiyle yaktı geçti! Duru güzel göz kamaştırdı!

Ünlü oyuncunun giydiği elbise sosyal medyada büyük beğeni kazandı.

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Ünlü oyuncu Sinem Kobal kırmızı elbisesiyle yaktı geçti! Duru güzel göz kamaştırdı!

Uzun yıllardır ekranlardan uzak olan Sinem Kobal, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Ünlü oyuncu Sinem Kobal kırmızı elbisesiyle yaktı geçti! Duru güzel göz kamaştırdı!

Sinem Kobal, son olarak kırmızı elbisesiyle yaptığı paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Sinem Kobal son paylaşımıyla büyüledi: "Kırmızılım sana yandı canım" | Video

Ünlü oyuncu Sinem Kobal kırmızı elbisesiyle yaktı geçti! Duru güzel göz kamaştırdı!
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