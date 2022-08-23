Giriş Tarihi: 23.08.2022 13:39 Güncelleme Tarihi: 23.08.2022 13:42

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan ile Nazan Güneş sessiz sedasız boşanmıştı! Manidar paylaşımı kafaları karıştırdı!

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan ile 17 yıl önce nikah masasına oturduğu Nazan Güneş'den kötü haber gelmişti. Geniş Aile, Zengin Kız Fakir Oğlan, Hayat Bazen Tatlıdır ve Kalk Gidelim gibi birçok başarılı projede rol alan Ufuk Özkan'ın boşanma haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Sevilen oyuncu Ufuk Özkan ile eşi Nazan Güneş tek celsede boşanmıştı. Ufuk Özkan Üniversite yıllarına ait bir fotoğrafını paylaştı. Sessiz sedasız boşanan çiftin ayrılık nedeni merak konusu oldu. Ünlü oyuncu biten evliliği hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Tüm samimiyetiyle bugüne kadar yaşadıklarını anlatan Özkan gençliğine de seslendi. İşte detaylar…