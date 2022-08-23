Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ünlü oyuncu Ufuk Özkan ile Nazan Güneş sessiz sedasız boşanmıştı! Manidar paylaşımı kafaları karıştırdı!
Giriş Tarihi: 23.08.2022 13:39 Güncelleme Tarihi: 23.08.2022 13:42

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan ile Nazan Güneş sessiz sedasız boşanmıştı! Manidar paylaşımı kafaları karıştırdı!

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan ile 17 yıl önce nikah masasına oturduğu Nazan Güneş'den kötü haber gelmişti. Geniş Aile, Zengin Kız Fakir Oğlan, Hayat Bazen Tatlıdır ve Kalk Gidelim gibi birçok başarılı projede rol alan Ufuk Özkan'ın boşanma haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Sevilen oyuncu Ufuk Özkan ile eşi Nazan Güneş tek celsede boşanmıştı. Ufuk Özkan Üniversite yıllarına ait bir fotoğrafını paylaştı. Sessiz sedasız boşanan çiftin ayrılık nedeni merak konusu oldu. Ünlü oyuncu biten evliliği hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Tüm samimiyetiyle bugüne kadar yaşadıklarını anlatan Özkan gençliğine de seslendi. İşte detaylar…

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan ile Nazan Güneş sessiz sedasız boşanmıştı! Manidar paylaşımı kafaları karıştırdı!

Ufuk Özkan, 2005 yılında evlendiği Anadolu Ateşi dansçılarından Nazan Güneş ile geçtiğimiz günlerde anlaşmalı olarak boşanmıştı. Özkan yıllar öncesine ait bir fotoğrafını paylaşıp kendine nasihatte bulundu.

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan ile Nazan Güneş sessiz sedasız boşanmıştı! Manidar paylaşımı kafaları karıştırdı!

Ufuk Özkan Üniversite yıllarına ait bir fotoğrafını paylaştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ünlü oyuncu Ufuk Özkan ile Nazan Güneş sessiz sedasız boşanmıştı! Manidar paylaşımı kafaları karıştırdı!

Tüm samimiyetiyle bugüne kadar yaşadıklarını anlatan Özkan gençliğine de seslendi.

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan ile Nazan Güneş sessiz sedasız boşanmıştı! Manidar paylaşımı kafaları karıştırdı!

Ünlü oyuncu biten evliliği hakkında da samimi açıklamalarda bulundu.

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan ile Nazan Güneş sessiz sedasız boşanmıştı! Manidar paylaşımı kafaları karıştırdı!

İşte Ufuk Özkan'ın o paylaşımı:

Ah safıma bak… İlk dizin, ilk başrolün... İlerde bir 10 sene sonra arkanı yasladığın ağaç seyircin sevenlerin olacak korkma… Ne yaşarsan yaşa o utangaç gülümsemen değişmeyecek abinden söz sana.

SON DAKİKA