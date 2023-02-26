Giriş Tarihi: 26.02.2023 14:37
Güncelleme Tarihi: 26.02.2023
14:53
Ünlü oyuncu ve yönetmen Müfit Can Saçıntı’dan annesine son öpücük! Tabutunu omuzlayışı yürek sızlattı!
SON DAKİKA: Ünlü yönetmen ve oyuncu Müfit Can Saçıntı'nın en acı günü. Müfit Can Saçıntı'nın annesi Güzide Saçıntı son yolculuğuna memleketi Çorum'da uğurlandı. Ünlü oyuncu annesi Müfit Can Saçıntı bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Müfit Can Saçıntı'nın annesine son görevini yaparken tabutuna kondurduğu öpücük yürek sızlattı.