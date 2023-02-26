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Haberler Galeri Ünlü oyuncu ve yönetmen Müfit Can Saçıntı’dan annesine son öpücük! Tabutunu omuzlayışı yürek sızlattı!
Giriş Tarihi: 26.02.2023 14:37 Güncelleme Tarihi: 26.02.2023 14:53

Ünlü oyuncu ve yönetmen Müfit Can Saçıntı’dan annesine son öpücük! Tabutunu omuzlayışı yürek sızlattı!

SON DAKİKA: Ünlü yönetmen ve oyuncu Müfit Can Saçıntı'nın en acı günü. Müfit Can Saçıntı'nın annesi Güzide Saçıntı son yolculuğuna memleketi Çorum'da uğurlandı. Ünlü oyuncu annesi Müfit Can Saçıntı bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Müfit Can Saçıntı'nın annesine son görevini yaparken tabutuna kondurduğu öpücük yürek sızlattı.

İHA
Ünlü oyuncu ve yönetmen Müfit Can Saçıntı’dan annesine son öpücük! Tabutunu omuzlayışı yürek sızlattı!

Mandıra Filozofu ve Yaşamak Güzel Şey filmleriyle adını geniş bir kitleye duyuran yönetmen ve oyuncu Müfit Can Saçıntı, anne acısıyla sarsıldı.

Ünlü oyuncu ve yönetmen Müfit Can Saçıntı’dan annesine son öpücük! Tabutunu omuzlayışı yürek sızlattı!

Müfit Can Saçıntı'nın annesi Güzide Saçıntı, uzun süredir tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım servisinde yaşamını yitirdi.

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Ünlü oyuncu ve yönetmen Müfit Can Saçıntı’dan annesine son öpücük! Tabutunu omuzlayışı yürek sızlattı!

Ailenin dün yaptığı açıklamada, Saçıntı'nın cenazesinin ikindi namazını müteakiben Kartal Cemevinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtilmişti.

Ünlü oyuncu ve yönetmen Müfit Can Saçıntı’dan annesine son öpücük! Tabutunu omuzlayışı yürek sızlattı!

Müfit Can Saçıntı'nın hayatını kaybeden annesi Güzide Saçıntı, bugün memleketi Çorum'un Sungurlu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Ünlü oyuncu ve yönetmen Müfit Can Saçıntı’dan annesine son öpücük! Tabutunu omuzlayışı yürek sızlattı!

Ünlü yönetmen, annesinin tabutunu omuzlarken öptü. Gözyaşlarına boğulan oyuncu annesine son öpücüğü ile yürek sızlattı.

SON DAKİKA