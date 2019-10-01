Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Ünlü oyuncu zirvedeyken bıraktı maneviyata yöneldi! Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş şimdi bambaşka biri...

Ünlü oyuncu zirvedeyken bıraktı maneviyata yöneldi! 'in eşi şimdi bambaşka biri...

bir yarışma programı ile dikkatleri üzerine çekmiş sonrasında çeşitli dizi projeleri ile oyunculuğa adım atmıştı. Yakışıklı oyuncu Uğur Pektaş Arka Sokaklar dizisinde Murat karakteri ile gönülleri fethetmiş partneri ile olan dizi aşkı gerçeğe dönüşmüştü. Uğur Pektaş 2008 yılında ünlü oyuncu Gamze Özçelik ile hayatını birleştirmişti. Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik'in evliliklerinden bir de adını verdikleri bir oğulları oldu. Gamze özçelik ile Uğur Pektaş'ın diziden ayrılmalarından sonra hayatları bir anda değişti. Çift kendilerini maneviyata verdi. Değişimleri oldukça dikkat çeken çift oğulları ile önceki hayatlarından çok farklı bir yaşam sürüyorlar. Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın yardım çalışmaları büyük takdir topluyor. Uzun süredir ekranlarda bir projede yer almayan Uğur Pektaş, sosyal medya paylaşımıyla olay oldu. Uğur Pektaş'ın son halini gören hayranları, fotoğrafa sayısız yorum yaptı. İşte 'ın son hali ve sizin için derlediğimiz diğer ...

Giriş Tarihi: 01.10.2019 17:07 Güncelleme Tarihi: 01.10.2019 17:08
Ünlü oyuncu zirvedeyken bıraktı maneviyata yöneldi! Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş şimdi bambaşka biri...

bir yarışma programı ile dikkatleri üzerine çekmiş sonrasında çeşitli dizi projeleri ile oyunculuğa adım atmıştı. Yakışıklı oyuncu Uğur Pektaş Arka Sokaklar dizisinde Murat karakteri ile gönülleri fethetmiş partneri ile olan dizi aşkı gerçeğe dönüşmüştü. Uğur Pektaş 2008 yılında ünlü oyuncu Gamze Özçelik ile hayatını birleştirmişti. Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik'in evliliklerinden bir de adını verdikleri bir oğulları oldu. Gamze özçelik ile Uğur Pektaş'ın diziden ayrılmalarından sonra hayatları bir anda değişti. Çift kendilerini maneviyata verdi. Değişimleri oldukça dikkat çeken çift oğulları ile önceki hayatlarından çok farklı bir yaşam sürüyorlar. Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın yardım çalışmaları büyük takdir topluyor. Uzun süredir ekranlarda bir projede yer almayan Uğur Pektaş, sosyal medya paylaşımıyla olay oldu. Uğur Pektaş'ın son halini gören hayranları, fotoğrafa sayısız yorum yaptı. İşte 'ın son hali ve sizin için derlediğimiz diğer ...

Ünlü oyuncu zirvedeyken bıraktı maneviyata yöneldi! Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş şimdi bambaşka biri...

FAHRİYE EVCEN

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ünlü oyuncu zirvedeyken bıraktı maneviyata yöneldi! Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş şimdi bambaşka biri...
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Ünlü oyuncu zirvedeyken bıraktı maneviyata yöneldi! Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş şimdi bambaşka biri...

İLBER ORTAYLI

Ünlü oyuncu zirvedeyken bıraktı maneviyata yöneldi! Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş şimdi bambaşka biri...
Ünlü oyuncu zirvedeyken bıraktı maneviyata yöneldi! Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş şimdi bambaşka biri...

FİLİZ AKIN

Ünlü oyuncu zirvedeyken bıraktı maneviyata yöneldi! Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş şimdi bambaşka biri...
BİZE ULAŞIN