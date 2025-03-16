Ünlü oyuncudan samimi itiraf! "Yediğin kazıklarla büyüyorsun"

Çocuklar çok seviyor, çok güzel bir iletişim var aramızda. En baştan planladığım bir şey değildi. Kelimelerin gücüne çok inanırım. İdol olmak rol model olmak istiyorum derdim. Çünkü ben de küçükken hayranı olduğum şarkıcıların posterlerini asıyordum duvarlarıma. Umarım bir gün bu posterlerde ben de yer alırım diyordum. Şu an hayallerimi yaşıyorum.

Menajerim babam. Uyku Yok diye bir şarkı hayatımı değiştirdi. Ben onu piyanoyla romantik şekilde yazdım. Babam darbuka ekleyelim oynak bir şey yapalım dedi. Kavga ettik, sırf onun için stüdyoya girip okudum. Hiç benimsemeyerek çıkardım şarkıyı. O zamanlar şarkım 8 bin dinleniyordu, bu şarkı 40 binle başladı. Şok yaşadım. Sonra bir dizide çaldı. 90 bine çıktı. Baktım babam bu işi biliyor. Ondan sonra kariyerimi komple babam yönlendirdi.

Kendime meydan okumayı çok seviyorum. Sosyal medyadaki bütün dinamikleri biliyorum. O yüzden slogan gibi söz yazmaya çalışıyorum. Daha slow şarkılarım da var, onları da paylaşmayı düşünüyorum.

Hayatımın bir parçası oldu sosyal medya. Bana kötü yorumlar da geliyor. Hatta o kötü yorumlardan şarkı yapıyorum.

En büyük hayalim dünya starı olmak. New York'ta 7 yıl önce video çektiğim binada fotoğrafımın yayınlanması inanılmaz bir duyguydu.