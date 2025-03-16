Ünlü oyuncudan samimi itiraf! "Yediğin kazıklarla büyüyorsun"

MELİS FİS Ben sakin bir ergenlik yaşadım. Piyano, şan, solfej, gitar, dans ve tiyatro dersleri aldım. Güzel sanatlarda resim okudum. Hatta iç mimar olup İtalya'ya gideceğim dedim. Ama çok fazla karar değiştiriyordum, sanat yapmak istediğimi biliyordum. İyi ki hepsini yapmışım, estetik bir vizyon katıyor insana. Çocuklar çok seviyor, çok güzel bir iletişim var aramızda. En baştan planladığım bir şey değildi. Kelimelerin gücüne çok inanırım. İdol olmak rol model olmak istiyorum derdim. Çünkü ben de küçükken hayranı olduğum şarkıcıların posterlerini asıyordum duvarlarıma. Umarım bir gün bu posterlerde ben de yer alırım diyordum. Şu an hayallerimi yaşıyorum. BURCU KARA YEDİĞİN KAZIKLARLA BÜYÜYORSUN Bursalıyım. Söyleşi yapıldı geçen ay. Eski arkadaşlarım öğretmenlerimle, görüşme imkânım oldu. Halkın ilgisinin ailemi duygulandırdığını gördüm. Benim mutlu olduğumu görünce onlar da mutlu oluyorlar. PERVİN BAĞDAT KOMBİ YÜZÜNDEN DOLANDIRILDIM Hayatım boyunca çok korkunç şeyler oynattılar bana. Birbirinden çok farklı karakterleri oynadım. Karadenizliyim, neşeli ve pozitifim ama sert ve dramatik roller için beni uygun görüyorlar genelde. AYŞEGÜL CENGİZ HAYATIMDA HİÇ DOKTOR ROLÜ OYNAMAMIŞTIM Lise sondayken yatkınlıklarımızı ölçen test yaptılar. Tıp ve sanat çıktı. Lisede tiyatro yapıyordum ama tıp fakültesini kazanınca tiyatro koluna devam ettim. EDA BABA ÇOCUKLAR BENİ BESLİYOR Küçükken çocuk doktoru ya da anaokulu öğretmeni olacağım diyordum. Şimdi müziğimi çocukları dâhil edeceğim şeye dönüştürmeye çalışıyorum. Kendi masallarımızı yazıp özgün hikâyeleri besteliyoruz. Her çocuğun bir kanalı var ya, onlarla iyi iletişim kuruyorum. Çocuklar beni çok besliyor, çok seviyorum çocukları.