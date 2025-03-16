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Haberler Galeri Ünlü oyuncudan samimi itiraf! "Yediğin kazıklarla büyüyorsun"
Giriş Tarihi: 16.03.2025 09:49 Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 09:49

Ünlü oyuncudan samimi itiraf! "Yediğin kazıklarla büyüyorsun"

a Para'da yayınlanan 'Biz Bize'de bu hafta oyuncu Burcu Kara, şarkıcı Melis Fis, oyuncu Pervin Bağdat, oyuncu Ayşegül Cengiz ve şarkıcı Eda Baba konuk olarak yer aldı

İLKER GEZİCİ
Ünlü oyuncudan samimi itiraf! Yediğin kazıklarla büyüyorsun

MELİS FİS
Konserler yoğun geçiyor. Bu yıl kendimi turneye adadım. 8 konserlik bir turne yaptım. Çok yorucu ama çok güzel geçti. Daha önce gitmediğim yerlere gittim. Çok güzeldi. Çok iyi geldi, keşke daha önce gitseydim dedim. Konserlerime Karadeniz turnesiyle devam edeceğim. 9 Nisan'da Ardahan, 10'unda Erzurum, 11'inde Artvin, 12'sinde Trabzon, 13'ünde Rize 14'ünde Samsun ve 15'inde Giresun konserlerim olacak.

Ünlü oyuncudan samimi itiraf! Yediğin kazıklarla büyüyorsun

Ben sakin bir ergenlik yaşadım. Piyano, şan, solfej, gitar, dans ve tiyatro dersleri aldım. Güzel sanatlarda resim okudum. Hatta iç mimar olup İtalya'ya gideceğim dedim. Ama çok fazla karar değiştiriyordum, sanat yapmak istediğimi biliyordum. İyi ki hepsini yapmışım, estetik bir vizyon katıyor insana.
Ben proje çocuğum. İsmim soyadımla uyumlu olsun diye Melis koymuşlar.
Bağdat caddesinde sokak konserleri veriyordum 16 yaşında.
Kendi söz ve müziğimi yapmak isteyen biriyim. Kendi şarkılarımı kendim yazacağım diye yola çıktım. İlk yazdığım şarkılarımı beğenmiyorum hatta.
Şarkı yazmak için illa bir şey yaşamama gerek yok. Önceden ilham gelsin diye beklerdim şimdi akşına bıraktım. Şarkı yazmam lazım deyip oturup yazabiliyorum.

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Ünlü oyuncudan samimi itiraf! Yediğin kazıklarla büyüyorsun

Çocuklar çok seviyor, çok güzel bir iletişim var aramızda. En baştan planladığım bir şey değildi. Kelimelerin gücüne çok inanırım. İdol olmak rol model olmak istiyorum derdim. Çünkü ben de küçükken hayranı olduğum şarkıcıların posterlerini asıyordum duvarlarıma. Umarım bir gün bu posterlerde ben de yer alırım diyordum. Şu an hayallerimi yaşıyorum.
Menajerim babam. Uyku Yok diye bir şarkı hayatımı değiştirdi. Ben onu piyanoyla romantik şekilde yazdım. Babam darbuka ekleyelim oynak bir şey yapalım dedi. Kavga ettik, sırf onun için stüdyoya girip okudum. Hiç benimsemeyerek çıkardım şarkıyı. O zamanlar şarkım 8 bin dinleniyordu, bu şarkı 40 binle başladı. Şok yaşadım. Sonra bir dizide çaldı. 90 bine çıktı. Baktım babam bu işi biliyor. Ondan sonra kariyerimi komple babam yönlendirdi.
Kendime meydan okumayı çok seviyorum. Sosyal medyadaki bütün dinamikleri biliyorum. O yüzden slogan gibi söz yazmaya çalışıyorum. Daha slow şarkılarım da var, onları da paylaşmayı düşünüyorum.
Hayatımın bir parçası oldu sosyal medya. Bana kötü yorumlar da geliyor. Hatta o kötü yorumlardan şarkı yapıyorum.
En büyük hayalim dünya starı olmak. New York'ta 7 yıl önce video çektiğim binada fotoğrafımın yayınlanması inanılmaz bir duyguydu.

Ünlü oyuncudan samimi itiraf! Yediğin kazıklarla büyüyorsun

BURCU KARA

YEDİĞİN KAZIKLARLA BÜYÜYORSUN
Son olarak Aşk Sadece Bir An filminde rol aldım. Film halen vizyonda ve Avrupa'da da izleyiciyle buluştu. İzleyiciden karşılığını bulmasına sevindim.
Çakal çok saygılı bir çocuk. İlk defa tanıştım. Şarkılarını biliyormuşum.
Nilsu Berfin Aktaş eşim Fırat'ın keşfi sayılır. Anne kızı oynadık. O da gayet başarılıydı. Polat yağcı yapımcılığını üstlendi. Yönetmenimiz Mustafa Kotan'la çok keyifli çalıştık.
Anne kız çatışması yaşanıyor filmde. İzleyici sinir oluyordur.
Oyuncu olacağım derdim, ailem hiç istemedi. Sahnede bir şeyler yapacağımı çok küçük yaşlarda biliyordum. Ailem sonra gurur duydu.

Ünlü oyuncudan samimi itiraf! Yediğin kazıklarla büyüyorsun

Bursalıyım. Söyleşi yapıldı geçen ay. Eski arkadaşlarım öğretmenlerimle, görüşme imkânım oldu. Halkın ilgisinin ailemi duygulandırdığını gördüm. Benim mutlu olduğumu görünce onlar da mutlu oluyorlar.
Ben 23 yaşında İstanbul'a geldim. 22 yıl geçti. Tabi ki hatalarım pişmanlığım oldu. Ama onlarla büyüyorsun. Yediğin kazıklarla büyüyorsun. İyi ki yemişim diyorsun.
Haziran Gecesi yayınlandı ertesi gün sokakta yürüyemiyordum. Şimdi Şöhret olmak çok kolay, sosyal medya var çünkü.
3 jenerasyon var evde. 2.5, 7 ve 17 yaşında bir oğlumuz var. Hepsinin erkek olması sebebiyle biraz hareketli bir yaşamımız var. Evdeki sesten hareketten dolayı arabada çalıştığımı bilirim. Yalnız kalamıyorum evde.
Ali çok istedi kardeşi olmasını ama şu an öfke patlamaları yaşıyor nereden geldi bu diye bağırıyor. Kardeş kıskançlığını atlatmaya çalışıyoruz.
Ali okursa şaşıracağım. Şu an tamamen şov peşinde. Senin binde birin kadar bile ünlü değilim dedi bana, çok ünlü olmak istiyor. Oynamayı çok istiyor. Piyano dersi alıyor kulağı çok iyi. Okula gitmek istemiyor. Her günümüz kaos ama gideceği yol belli gibi.
Bursa'daki evimizde doğayla iç içe olmak bize iyi geldi. Zeytin ve zeytinyağı ürettik. Ticarete dökün diyorlar ama çok ilgilenemedik.
TV'yi özledim, iyi bir kadın hikâyesinde olmayı çok isterim. Katil, hırsız gibi absürt şeyler oynamak istiyorum.