Ünlü oyuncudan samimi itiraf! "Yediğin kazıklarla büyüyorsun"

Bursalıyım. Söyleşi yapıldı geçen ay. Eski arkadaşlarım öğretmenlerimle, görüşme imkânım oldu. Halkın ilgisinin ailemi duygulandırdığını gördüm. Benim mutlu olduğumu görünce onlar da mutlu oluyorlar.

Ben 23 yaşında İstanbul'a geldim. 22 yıl geçti. Tabi ki hatalarım pişmanlığım oldu. Ama onlarla büyüyorsun. Yediğin kazıklarla büyüyorsun. İyi ki yemişim diyorsun.

Haziran Gecesi yayınlandı ertesi gün sokakta yürüyemiyordum. Şimdi Şöhret olmak çok kolay, sosyal medya var çünkü.

3 jenerasyon var evde. 2.5, 7 ve 17 yaşında bir oğlumuz var. Hepsinin erkek olması sebebiyle biraz hareketli bir yaşamımız var. Evdeki sesten hareketten dolayı arabada çalıştığımı bilirim. Yalnız kalamıyorum evde.

Ali çok istedi kardeşi olmasını ama şu an öfke patlamaları yaşıyor nereden geldi bu diye bağırıyor. Kardeş kıskançlığını atlatmaya çalışıyoruz.

Ali okursa şaşıracağım. Şu an tamamen şov peşinde. Senin binde birin kadar bile ünlü değilim dedi bana, çok ünlü olmak istiyor. Oynamayı çok istiyor. Piyano dersi alıyor kulağı çok iyi. Okula gitmek istemiyor. Her günümüz kaos ama gideceği yol belli gibi.

Bursa'daki evimizde doğayla iç içe olmak bize iyi geldi. Zeytin ve zeytinyağı ürettik. Ticarete dökün diyorlar ama çok ilgilenemedik.

TV'yi özledim, iyi bir kadın hikâyesinde olmayı çok isterim. Katil, hırsız gibi absürt şeyler oynamak istiyorum.