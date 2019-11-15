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  • Ünlü sanatçı Ceylan daha önce Selena Gomez'e benzetilmişti şimdi ise… Ceylan’ı görenler ‘estetiğin gücü’ yorumu yaptı!

Ünlü sanatçı daha önce 'e benzetilmişti şimdi ise… Ceylan’ı görenler ‘estetiğin gücü’ yorumu yaptı!

Şarkıcı, tanıtım fotoğrafları için Selim Akar'ın objektifine poz verdi. Saçlarını kısacık kestiren değişimi ile şaşırttı. Beğeni toplayan kareler için Ceylan'ın hayranları, "Modern Ceylan" yorumları yaptı. Ceylan'ın en son görüntüsü 'a benzetilmişti. 'e de benzetilen şarkıcı "Her sabah kalkıyorum, başka biri olmuşum. Bu bir rekor, tarihe geçeceğim" demişti. Sosyal medyayı aktif kullanan Ceylan takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Bazı takipçileri Ceylan'ın bu değişimi için "estetiğin gücü" yorumları yaptı. Ceylan dönem dönem değişimiyle gündeme geliyor. İşte fotoğraflarla Ceylan'ın yıllar içindeki değişimi...

Giriş Tarihi: 15.11.2019 11:14 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019 11:18
Ünlü sanatçı Ceylan daha önce Selena Gomez'e benzetilmişti şimdi ise… Ceylan’ı görenler ‘estetiğin gücü’ yorumu yaptı!

hem saçlarını kısacık yaptı hem de rengini değiştirdi. Geçmişten bugüne inanılmaz bir değişime sahip olan Ceylan'ın bu imaj değişikliğinin sebebi ise yeni albümü; Cennetim Ol... Ceylan'ın sosyal medyadan yaptığı son paylaşımına yorum ve beğeni yağdı. Kısacık saçlarıyla herkesi şoke eden Ceylan yeni imajıyla herkesi şaşırttı. Kimi takipçileri Ceylan'ın bu değişimini çok beğenirken kimileri ise bu değişimin estetiklerle olduğunu ifade etti. İşte merak edenler için Ceylan'ın ve diğer ünlü isimlerin estetikli ve estetiksiz halleri…

Ünlü sanatçı Ceylan daha önce Selena Gomez'e benzetilmişti şimdi ise… Ceylan’ı görenler ‘estetiğin gücü’ yorumu yaptı!

ZARA

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Ünlü sanatçı Ceylan daha önce Selena Gomez'e benzetilmişti şimdi ise… Ceylan’ı görenler ‘estetiğin gücü’ yorumu yaptı!
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Ünlü sanatçı Ceylan daha önce Selena Gomez'e benzetilmişti şimdi ise… Ceylan’ı görenler ‘estetiğin gücü’ yorumu yaptı!
Ünlü sanatçı Ceylan daha önce Selena Gomez'e benzetilmişti şimdi ise… Ceylan’ı görenler ‘estetiğin gücü’ yorumu yaptı!
Ünlü sanatçı Ceylan daha önce Selena Gomez'e benzetilmişti şimdi ise… Ceylan’ı görenler ‘estetiğin gücü’ yorumu yaptı!

EBRU YAŞAR

Ünlü sanatçı Ceylan daha önce Selena Gomez'e benzetilmişti şimdi ise… Ceylan’ı görenler ‘estetiğin gücü’ yorumu yaptı!
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