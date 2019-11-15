Ünlü sanatçı Ceylan daha önce Selena Gomez'e benzetilmişti şimdi ise… Ceylan’ı görenler ‘estetiğin gücü’ yorumu yaptı!

Şarkıcı, tanıtım fotoğrafları için Selim Akar'ın objektifine poz verdi. Saçlarını kısacık kestiren Ceylan değişimi ile şaşırttı. Beğeni toplayan kareler için Ceylan'ın hayranları, "Modern Ceylan" yorumları yaptı. Ceylan'ın en son görüntüsü Miley Cyrus'a benzetilmişti. Selena Gomez'e de benzetilen şarkıcı "Her sabah kalkıyorum, başka biri olmuşum. Bu bir rekor, tarihe geçeceğim" demişti. Sosyal medyayı aktif kullanan Ceylan takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Bazı takipçileri Ceylan'ın bu değişimi için "estetiğin gücü" yorumları yaptı. Ceylan dönem dönem değişimiyle gündeme geliyor. İşte fotoğraflarla Ceylan'ın yıllar içindeki değişimi...