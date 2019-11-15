Ünlü sanatçı Ceylan daha önce Selena Gomez'e benzetilmişti şimdi ise… Ceylan’ı görenler ‘estetiğin gücü’ yorumu yaptı!

Ceylan hem saçlarını kısacık yaptı hem de rengini değiştirdi. Geçmişten bugüne inanılmaz bir değişime sahip olan Ceylan'ın bu imaj değişikliğinin sebebi ise yeni albümü; Cennetim Ol... Ceylan'ın sosyal medyadan yaptığı son paylaşımına yorum ve beğeni yağdı. Kısacık saçlarıyla herkesi şoke eden Ceylan yeni imajıyla herkesi şaşırttı. Kimi takipçileri Ceylan'ın bu değişimini çok beğenirken kimileri ise bu değişimin estetiklerle olduğunu ifade etti. İşte merak edenler için Ceylan'ın ve diğer ünlü isimlerin estetikli ve estetiksiz halleri…