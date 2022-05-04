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Haberler Galeri Ünlü şarkıcı Bengü oğlu Selim’in yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Bengü’nün sevimli oğlu Selim…
Giriş Tarihi: 04.05.2022 19:28 Güncelleme Tarihi: 04.05.2022 19:28

Ünlü şarkıcı Bengü oğlu Selim’in yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Bengü’nün sevimli oğlu Selim…

Ünlü şarkıcı Bengü, iş insanı Selim Selimoğlu, 2018 yılında evlendi. İlk kızı Zeynep'i evliliğinden tam bir yıl sonra kucağına alan ünlü şarkıcı, geçtiğimiz aylarda ikinci bebeğini kucağına almanın mutluluğunu yaşadı. Oğlunu kucağına alan Bengü, bebeğine 'Selim' ismini verdi. Oğlunun yüzünü göstermekten çekinen ünlü şarkıcı, uzun bir aradan sonra ilk kez oğlunun yüzünü gösterdi. Sosyal medyadan paylaşım yapan ünlü şarkıcının bu paylaşımına binlerce yorum ve beğeni geldi. İşte Bengü ve eşi Selim Selimoğlu'nun sevimli oğulları Selim!

Ünlü şarkıcı Bengü oğlu Selim’in yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Bengü’nün sevimli oğlu Selim…

Ünlü şarkıcı Bengü, 2018 yılında Selim Selimoğlu ile 2018 yılında dünyaevine girdi.

Ünlü şarkıcı Bengü oğlu Selim’in yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Bengü’nün sevimli oğlu Selim…

Ünlü şarkıcı ve eşinin 2019 yılında ilk çocukları Zeynep dünyaya geldi.

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Ünlü şarkıcı Bengü oğlu Selim’in yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Bengü’nün sevimli oğlu Selim…

1 Kasım 2021 tarihinde oğlunu dünyaya getiren Bengü, ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı.

Ünlü şarkıcı Bengü oğlu Selim’in yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Bengü’nün sevimli oğlu Selim…

Oğlu Selim'in yüzünü göstermekten çekinen ünlü şarkıcı, bugün bir paylaşımda bulundu.

Ünlü şarkıcı Bengü oğlu Selim’in yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Bengü’nün sevimli oğlu Selim…

OĞLUNUN YÜZÜNÜ İLK KEZ GÖSTERDİ!

Oğlunu gözlerden uzakta büyüten ünlü şarkıcı Ramazan Bayramı'nda aile pozu verdi ve oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi.

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