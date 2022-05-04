Giriş Tarihi: 04.05.2022 19:28 Güncelleme Tarihi: 04.05.2022 19:28

Ünlü şarkıcı Bengü oğlu Selim’in yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Bengü’nün sevimli oğlu Selim…

Ünlü şarkıcı Bengü, iş insanı Selim Selimoğlu, 2018 yılında evlendi. İlk kızı Zeynep'i evliliğinden tam bir yıl sonra kucağına alan ünlü şarkıcı, geçtiğimiz aylarda ikinci bebeğini kucağına almanın mutluluğunu yaşadı. Oğlunu kucağına alan Bengü, bebeğine 'Selim' ismini verdi. Oğlunun yüzünü göstermekten çekinen ünlü şarkıcı, uzun bir aradan sonra ilk kez oğlunun yüzünü gösterdi. Sosyal medyadan paylaşım yapan ünlü şarkıcının bu paylaşımına binlerce yorum ve beğeni geldi. İşte Bengü ve eşi Selim Selimoğlu'nun sevimli oğulları Selim!