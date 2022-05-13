Giriş Tarihi: 13.05.2022 06:48
Güncelleme Tarihi: 13.05.2022
06:50
Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl bombayı patlattı! Yeniden evlilik sinyali veren Sinan Akçıl Burcu Kıratlı'dan üç dakikada boşanmıştı…
Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl GÜNAYDIN'a özel Tuba Kalçık'a özel açıklamalarda bulundu! Büyük bir aşkla evlenen Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı çifti, üç dakika süren bir davayla ikinci kez boşandı. "Çok güzel bir hikayeydi ama maalesef bitti. Birbirimizi sevdik, emek harcadık ama olmadı. Ne yazık ki her hikaye mutlu sonla bitmiyor" diyen Sinan Akçıl Akçıl, ayrılık sonrası yazdığı Yanımdadır adlı şarkısının hikayesini şöyle anlattı: "30 Aralık'ta evden çıktım, bir daha da dönmedim. O dönem yaşadıklarımı anlattığım şarkı tüm duygularımı yansıtıyor."