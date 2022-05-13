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Haberler Galeri Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl bombayı patlattı! Yeniden evlilik sinyali veren Sinan Akçıl Burcu Kıratlı'dan üç dakikada boşanmıştı…
Giriş Tarihi: 13.05.2022 06:48 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 06:50

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl bombayı patlattı! Yeniden evlilik sinyali veren Sinan Akçıl Burcu Kıratlı'dan üç dakikada boşanmıştı…

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl GÜNAYDIN'a özel Tuba Kalçık'a özel açıklamalarda bulundu! Büyük bir aşkla evlenen Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı çifti, üç dakika süren bir davayla ikinci kez boşandı. "Çok güzel bir hikayeydi ama maalesef bitti. Birbirimizi sevdik, emek harcadık ama olmadı. Ne yazık ki her hikaye mutlu sonla bitmiyor" diyen Sinan Akçıl Akçıl, ayrılık sonrası yazdığı Yanımdadır adlı şarkısının hikayesini şöyle anlattı: "30 Aralık'ta evden çıktım, bir daha da dönmedim. O dönem yaşadıklarımı anlattığım şarkı tüm duygularımı yansıtıyor."

Tuba KALÇIK
Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl bombayı patlattı! Yeniden evlilik sinyali veren Sinan Akçıl Burcu Kıratlı’dan üç dakikada boşanmıştı…

Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı, medyanın en çok konuşulan çiftiydi. Çiftiydi diyorum çünkü geçtiğimiz günlerde ikinci kez boşandılar. 2019 yılında nikah masasına oturan ikili, evliliklerinin 9. ayında boşanmıştı. Daha sonra tekrar birleşmelerine rağmen ilişkileri maalesef uzun sürmedi. Ben de tüm bunları konuşmak için Sinan Akçıl'ı aradım...

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl bombayı patlattı! Yeniden evlilik sinyali veren Sinan Akçıl Burcu Kıratlı’dan üç dakikada boşanmıştı…

"Çok güzel bir hikayeydi ama maalesef bitti" diyen Akçıl, sözlerine şöyle devam etti:

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Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl bombayı patlattı! Yeniden evlilik sinyali veren Sinan Akçıl Burcu Kıratlı’dan üç dakikada boşanmıştı…

"Birbirimizi sevdik, emek harcadık ama olmadı evliliği sürdüremedik. Çok cesur bir hikayeydi ama her hikaye mutlu sonla bitmiyor.

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl bombayı patlattı! Yeniden evlilik sinyali veren Sinan Akçıl Burcu Kıratlı’dan üç dakikada boşanmıştı…

Bizimki de öyle oldu. Ama şunu da söyleyeyim, ilk boşanma döneminde daha kararsızdım her şey adına, ama şu anda daha kararlı ve iyi hissediyorum kendimi, ikimizin de önümüze bakmamız gerekiyor artık.

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl bombayı patlattı! Yeniden evlilik sinyali veren Sinan Akçıl Burcu Kıratlı’dan üç dakikada boşanmıştı…

Burcu ile birlikte yaşadığımız evden 30 Aralık'ta ayrıldım. Bakü'de konserim vardı, onun için evden çıktım ve bir daha da dönmedim. Yani 4.5 aydır ayrı yaşıyorduk.

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