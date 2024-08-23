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Haberler Galeri Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci ev sahibi ile mahkemelik oldu!
Giriş Tarihi: 23.08.2024 09:14 Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 09:15

Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci ev sahibi ile mahkemelik oldu!

Şişli Gayrettepe'de oturan ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'nin ev sahibiyle yaşadığı kira tartışması mahkemeye taşındı. Ekinci, aylık 6 bin 200 liraya oturduğu ev için istenen kira bedelinin 28 bin liraya yükseltilmesine itiraz etti. Yapılan zamdaki oranın fahiş miktarda olduğunu öne süren şarkıcı ile ev sahibi N.G. arasında anlaşmazlık yaşandı. Bunun üzerine ev sahibi mahkemeye başvurarak kira tespit davası açtı.

Armağan YILMAZ
Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci ev sahibi ile mahkemelik oldu!

Ünlülerin kira davalarına bir yenisi daha eklendi, ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci Şişli'de oturduğu dairesinde, ev sahibiyle davalık oldu. Gayrettepe Mahallesi'nde oturan Tuğba Ekinci aylık 6 bin 200 lira kira ödediği dairesinde, ev sahibi N.G'nin 28 bin lira istemesi üzerine küplere bindi.

Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci ev sahibi ile mahkemelik oldu!

Ünlü şarkıcı zam oranının fahiş oranda artarak yüzde 350 olduğunu belirterek bu fiyatı veremeyeceğini söyledi. Ev sahibi N.G bölgedeki emsal evlerin fiyatlarının bu miktarda olduğunu ifade etti.

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Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci ev sahibi ile mahkemelik oldu!

Tuğba Ekinci, makul değerlerde zam oranı üzerinden anlaşma teklifine; ev sahibi zarar edeceğini gerekçe göstererek teklife yanaşmadı.

Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci ev sahibi ile mahkemelik oldu!

Tarafların anlaşamaması üzerine evin sahibi N.G İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak kira tespit davası açtı. Mahkeme önümüzdeki günlerde İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülecek.

Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci ev sahibi ile mahkemelik oldu!

EMSAL EVLERİN DEĞERİ BU

Ev sahibi N.G mahkemeye sunduğu dilekçede, Tuğba Ekinci'nin Gayrettepe'deki evini 2017 yılında kiraladığını, başlangıçta 2 bin 200 liraya kontratla oturduğu evinde 6 yılın sonunda ödediği 6 bin 200 TL kiranın yeterli olmadığını ifade etti.

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