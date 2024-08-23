Giriş Tarihi: 23.08.2024 09:14
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024
09:15
Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci ev sahibi ile mahkemelik oldu!
Şişli Gayrettepe'de oturan ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'nin ev sahibiyle yaşadığı kira tartışması mahkemeye taşındı. Ekinci, aylık 6 bin 200 liraya oturduğu ev için istenen kira bedelinin 28 bin liraya yükseltilmesine itiraz etti. Yapılan zamdaki oranın fahiş miktarda olduğunu öne süren şarkıcı ile ev sahibi N.G. arasında anlaşmazlık yaşandı. Bunun üzerine ev sahibi mahkemeye başvurarak kira tespit davası açtı.