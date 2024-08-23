Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci ev sahibi ile mahkemelik oldu!

Ünlülerin kira davalarına bir yenisi daha eklendi, ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci Şişli'de oturduğu dairesinde, ev sahibiyle davalık oldu. Gayrettepe Mahallesi'nde oturan Tuğba Ekinci aylık 6 bin 200 lira kira ödediği dairesinde, ev sahibi N.G'nin 28 bin lira istemesi üzerine küplere bindi.