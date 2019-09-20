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  • Ünlü şarkıcı Zara annesini paylaştı sosyal medya yıkıldı! İşte Zara'nın genç kızlara taş çıkaran annesi...

Ünlü şarkıcı annesini paylaştı yıkıldı! İşte 'nın genç kızlara taş çıkaran annesi...

özellikle türkü denilince akla ilk gelen kadın sanatçılarımızdan. Çocuk yaşta şöhret olan isimlerden ünlü sanatçı gerçek adıyla son zamanlarda sesinin yanı sıra değişimi ile de adından çokça söz ettiriyor. Sevilen sanatçı Zara geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka birine dönüştü. Zara'nın giyim tarzından saçına kadar tepeden tırnağa değişimi hayranlarını ikiye böldü. Kimileri bu değişimi çok beğenirken kimileri "Bu kim? Zara nerede?" diye yorumlarda bulundular. Sosyal medyayı sıklıkla kullanan Zara takipçilerine paylaşımlarda bulunmayı ihmal etmiyor. Güzel sanatçı Zara'nın paylaşımlarına yorum yağıyor. Son olarak tatil paylaşımları ile gündem olan de kendi kadar dikkat çekiyor. Zara'nın annesi ile olan paylaşımları rekor beğeni alıyor. "Zara güzelliğini annesinden almış" yorumları yapılan fotoğraflarda annesi ve Zara abla kardeş gibi duruyorlar. Zara 'mavişim' diye sevdiği güzel gözlü annesi ile sıkça vakit geçiriyor. İşte ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 20.09.2019 07:32 Güncelleme Tarihi: 20.09.2019 07:43
Ünlü şarkıcı Zara annesini paylaştı sosyal medya yıkıldı! İşte Zara'nın genç kızlara taş çıkaran annesi...

özellikle türkü denilince akla ilk gelen kadın sanatçılarımızdan. Çocuk yaşta şöhret olan isimlerden ünlü sanatçı gerçek adıyla son zamanlarda sesinin yanı sıra değişimi ile de adından çokça söz ettiriyor. Sevilen sanatçı Zara geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka birine dönüştü. Zara'nın giyim tarzından saçına kadar tepeden tırnağa değişimi hayranlarını ikiye böldü. Kimileri bu değişimi çok beğenirken kimileri "Bu kim? Zara nerede?" diye yorumlarda bulundular. Sosyal medyayı sıklıkla kullanan Zara takipçilerine paylaşımlarda bulunmayı ihmal etmiyor. Güzel sanatçı Zara'nın paylaşımlarına yorum yağıyor. Son olarak tatil paylaşımları ile gündem olan de kendi kadar dikkat çekiyor. Zara'nın annesi ile olan paylaşımları rekor beğeni alıyor. "Zara güzelliğini annesinden almış" yorumları yapılan fotoğraflarda annesi ve Zara abla kardeş gibi duruyorlar. Zara 'mavişim' diye sevdiği güzel gözlü annesi ile sıkça vakit geçiriyor. İşte ve sizin için derlediğimiz ...

Ünlü şarkıcı Zara annesini paylaştı sosyal medya yıkıldı! İşte Zara'nın genç kızlara taş çıkaran annesi...

EMINA JAHOVIC

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Ünlü şarkıcı Zara annesini paylaştı sosyal medya yıkıldı! İşte Zara'nın genç kızlara taş çıkaran annesi...

EMINA JAHOVIC VE ANNESİ

Ünlü şarkıcı Zara annesini paylaştı sosyal medya yıkıldı! İşte Zara'nın genç kızlara taş çıkaran annesi...

PELİN KARAHAN

Ünlü şarkıcı Zara annesini paylaştı sosyal medya yıkıldı! İşte Zara'nın genç kızlara taş çıkaran annesi...

PELİN KARAHAN VE ANNESİ

Ünlü şarkıcı Zara annesini paylaştı sosyal medya yıkıldı! İşte Zara'nın genç kızlara taş çıkaran annesi...

HANDE ERÇEL

Ünlü şarkıcı Zara annesini paylaştı sosyal medya yıkıldı! İşte Zara'nın genç kızlara taş çıkaran annesi...

HANDE ERÇEL VE ANNESİ

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