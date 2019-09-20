Ünlü şarkıcı Zara annesini paylaştı sosyal medya yıkıldı! İşte Zara'nın genç kızlara taş çıkaran annesi...

Zara özellikle türkü denilince akla ilk gelen kadın sanatçılarımızdan. Çocuk yaşta şöhret olan isimlerden ünlü sanatçı Zara gerçek adıyla Neşe Yılmaz son zamanlarda sesinin yanı sıra değişimi ile de adından çokça söz ettiriyor. Sevilen sanatçı Zara geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka birine dönüştü. Zara'nın giyim tarzından saçına kadar tepeden tırnağa değişimi hayranlarını ikiye böldü. Kimileri bu değişimi çok beğenirken kimileri "Bu kim? Zara nerede?" diye yorumlarda bulundular. Sosyal medyayı sıklıkla kullanan Zara takipçilerine paylaşımlarda bulunmayı ihmal etmiyor. Güzel sanatçı Zara'nın paylaşımlarına yorum yağıyor. Son olarak tatil paylaşımları ile gündem olan Zara'nın annesi de kendi kadar dikkat çekiyor. Zara'nın annesi ile olan paylaşımları rekor beğeni alıyor. "Zara güzelliğini annesinden almış" yorumları yapılan fotoğraflarda annesi ve Zara abla kardeş gibi duruyorlar. Zara 'mavişim' diye sevdiği güzel gözlü annesi ile sıkça vakit geçiriyor. İşte Zara'nın güzeller güzeli annesi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin anneleri...