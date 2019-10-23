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  • Ünlü şarkıcı Zeynep Casalini oyuncu kızını evlendirdi! İşte Zeynep Casalini'nin oyuncu olan kızı Ceren Sarp...

Ünlü şarkıcı oyuncu kızını evlendirdi! İşte Zeynep Casalini'nin oyuncu olan kızı ...

Ünlü oyuncu 'nin torunu, şarkıcı 'nin kızı hayatını müzisyen ile birleştirdi. Zeynep Casalini'nin usta oyuncu Deniz Türkali'nin kızı olduğu ilk defa duyanlar oldukça şaşırıyor. İbo ile Güllüşah filminden de tanıdığımız Ceren Sarp da onun gibi oyuncu. 49 yaşındaki Zeynep Casalini'nin Ceren Sarp ve Defne Berk adında iki tane kızı var. Büyük kızı genç oyuncu Ceren Sarp'ı müzisyen Necmettin Engin ile evlendiren Zeynep Casalini'yi mutlu gününde sanat dünyasından isimler yalnız bırakmadı. Ceren Sarp'ın nikah şahidi oldu. Zeynep Casalini'nin kızı oyuncu Ceren Sarp " Masalı", "Seviyor Sevmiyor" gibi dizilerde rol almıştı. İşte ve sizin için derlediğimiz diğer ...

Giriş Tarihi: 23.10.2019 08:58 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 09:06
Ünlü şarkıcı Zeynep Casalini oyuncu kızını evlendirdi! İşte Zeynep Casalini'nin oyuncu olan kızı Ceren Sarp...

Ünlü oyuncu 'nin torunu, şarkıcı 'nin kızı hayatını müzisyen ile birleştirdi. Zeynep Casalini'nin usta oyuncu Deniz Türkali'nin kızı olduğu ilk defa duyanlar oldukça şaşırıyor. İbo ile Güllüşah filminden de tanıdığımız Ceren Sarp da onun gibi oyuncu. 49 yaşındaki Zeynep Casalini'nin Ceren Sarp ve Defne Berk adında iki tane kızı var. Büyük kızı genç oyuncu Ceren Sarp'ı müzisyen Necmettin Engin ile evlendiren Zeynep Casalini'yi mutlu gününde sanat dünyasından isimler yalnız bırakmadı. Ceren Sarp'ın nikah şahidi oldu. Zeynep Casalini'nin kızı oyuncu Ceren Sarp " Masalı", "Seviyor Sevmiyor" gibi dizilerde rol almıştı. İşte ve sizin için derlediğimiz diğer ...

Ünlü şarkıcı Zeynep Casalini oyuncu kızını evlendirdi! İşte Zeynep Casalini'nin oyuncu olan kızı Ceren Sarp...

EMİNE ÜN VE DURU

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Ünlü şarkıcı Zeynep Casalini oyuncu kızını evlendirdi! İşte Zeynep Casalini'nin oyuncu olan kızı Ceren Sarp...
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Ünlü şarkıcı Zeynep Casalini oyuncu kızını evlendirdi! İşte Zeynep Casalini'nin oyuncu olan kızı Ceren Sarp...

ÖZLEM YILDIZ VE OĞLU DEMİR

Ünlü şarkıcı Zeynep Casalini oyuncu kızını evlendirdi! İşte Zeynep Casalini'nin oyuncu olan kızı Ceren Sarp...
Ünlü şarkıcı Zeynep Casalini oyuncu kızını evlendirdi! İşte Zeynep Casalini'nin oyuncu olan kızı Ceren Sarp...

MEHMET ALİ ERBİL VE KIZI SEZİN

Ünlü şarkıcı Zeynep Casalini oyuncu kızını evlendirdi! İşte Zeynep Casalini'nin oyuncu olan kızı Ceren Sarp...
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