Ünlü şarkıcı Zeynep Casalini oyuncu kızını evlendirdi! İşte Zeynep Casalini'nin oyuncu olan kızı Ceren Sarp...

Ünlü oyuncu Deniz Türkali'nin torunu, şarkıcı Zeynep Casalini'nin kızı Ceren Sarp hayatını müzisyen Necmettin Engin ile birleştirdi. Zeynep Casalini'nin usta oyuncu Deniz Türkali'nin kızı olduğu ilk defa duyanlar oldukça şaşırıyor. İbo ile Güllüşah filminden de tanıdığımız Deniz Türkali'nin torunu Ceren Sarp da onun gibi oyuncu. 49 yaşındaki Zeynep Casalini'nin Ceren Sarp ve Defne Berk adında iki tane kızı var. Büyük kızı genç oyuncu Ceren Sarp'ı müzisyen Necmettin Engin ile evlendiren Zeynep Casalini'yi mutlu gününde sanat dünyasından isimler yalnız bırakmadı. Zeynep Casalini'nin kızı Ceren Sarp'ın nikah şahidi Türkan Şoray oldu. Zeynep Casalini'nin kızı oyuncu Ceren Sarp "Bodrum Masalı", "Seviyor Sevmiyor" gibi dizilerde rol almıştı. İşte Zeynep Casalini'nin kızı Ceren Sarp ve sizin için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin çocukları...