Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in Melike Öcalan’a sarf ettiği sözler ağızları açık bırakmıştı… 42 yaşındaki sunucu Melike Öcalan açtı ağzını yumdu gözünü!

"TERAZİNİN KANTARI BAYA BİR KAÇMIŞ"

"Burada can sıkıcı olan durum şu; ben onu meslek büyüğü olarak sahneye davet ettiğim bir kadının sadece başarısıyla, donanımıyla bir yerlere gelmiş olmasına şaşırması. Aydın diyebileceğimiz, tiyatro eğitimi almış birinin bu duruma şaşırıyor olması geldiğimiz noktada çok üzücü. Bizlere örnek olması gerekiyor. Bir kadının erkeğin eli değmeden bir yerlere gelebilmesine şaşırılması gerçekten çok üzücü. Mehmet Ali Erbil geceden sonra beni aramadı. Türk kadını bu psikolojik şiddeti çok uzun yıllardır yaşıyor. Şaka denilen şey komik olur ama Mehmet Ali Erbil'in sözleri komik değil. Burada terazinin kantarı baya bir kaçmış."