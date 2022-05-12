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Haberler Galeri Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in Melike Öcalan'a sarf ettiği sözler ağızları açık bırakmıştı… 42 yaşındaki sunucu Melike Öcalan açtı ağzını yumdu gözünü!
Giriş Tarihi: 12.05.2022 11:48 Güncelleme Tarihi: 12.05.2022 12:02

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in Melike Öcalan'a sarf ettiği sözler ağızları açık bırakmıştı… 42 yaşındaki sunucu Melike Öcalan açtı ağzını yumdu gözünü!

Sunuculuk yaptığı törende Mehmet Ali Erbil'in "elimi değdirdiğim meşhur oluyor ama sana değdiremedim" sözlerine maruz kalan Melike Öcalan katıldığı magazin programında sert bir açıklama yaptı. Melike Öcalan, Mehmet Ali Erbil'in sözleri için açtı ağzını yumdu gözünü. İstemediği bir durumun içinde kaldığını ifade eden Melike Öcalan'ın sitem dolu sözleri magazin gündemine damga vurdu. Uzun bir aradan sonra gündem olan 42 yaşındaki Melike Öcalan güzelliğiyle de yıllara meydan okuması dikkatlerden kaçmadı. İşte Mehmet Ali Erbi ile Melike Öcalan arasında yaşananlar...

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in Melike Öcalan’a sarf ettiği sözler ağızları açık bırakmıştı… 42 yaşındaki sunucu Melike Öcalan açtı ağzını yumdu gözünü!

Sunuculuk yaptığı ödül töreninde Mehmet Ali Erbil'in "Elimi değdirdiğim meşhur oluyor ama sana değdiremedim" sözleri karşısında şaşkına dönen Melike Öcalan, sessizliğini bozdu. Erbil ile bir daha aynı ortamda bulunmak istemediğini söyleyen Öcalan, "Sakin kalmaya çalıştım ama çok üzücü bir durum.. Terazinin kantarı baya kaçmış" dedi.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in Melike Öcalan’a sarf ettiği sözler ağızları açık bırakmıştı… 42 yaşındaki sunucu Melike Öcalan açtı ağzını yumdu gözünü!

"İSTEMEDİĞİM BİR DURUMUN İÇİNDE KALDIM"

2. Sayfa programına telefonla bağlanan Melike Öcalan, Mehmet Ali Erbil'in sözleri için şunları söyledi: "Olayı iki gün önce yaşadığı için etkisini henüz atlatamadım. Çok sevdiğimiz, değerli bir abimizin ödül gecesinde böyle bir şeyin konuşuluyor olması can sıkıcı. Küçük yaşlardan beri sektördeyim ve içinde yer almak istemediğim bir durumun içinde kaldım. Üzücü bir şey. Konu farklı yerlere gidecek diye sakin kalmaya çalıştım. "

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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in Melike Öcalan’a sarf ettiği sözler ağızları açık bırakmıştı… 42 yaşındaki sunucu Melike Öcalan açtı ağzını yumdu gözünü!

"TERAZİNİN KANTARI BAYA BİR KAÇMIŞ"

"Burada can sıkıcı olan durum şu; ben onu meslek büyüğü olarak sahneye davet ettiğim bir kadının sadece başarısıyla, donanımıyla bir yerlere gelmiş olmasına şaşırması. Aydın diyebileceğimiz, tiyatro eğitimi almış birinin bu duruma şaşırıyor olması geldiğimiz noktada çok üzücü. Bizlere örnek olması gerekiyor. Bir kadının erkeğin eli değmeden bir yerlere gelebilmesine şaşırılması gerçekten çok üzücü. Mehmet Ali Erbil geceden sonra beni aramadı. Türk kadını bu psikolojik şiddeti çok uzun yıllardır yaşıyor. Şaka denilen şey komik olur ama Mehmet Ali Erbil'in sözleri komik değil. Burada terazinin kantarı baya bir kaçmış."

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in Melike Öcalan’a sarf ettiği sözler ağızları açık bırakmıştı… 42 yaşındaki sunucu Melike Öcalan açtı ağzını yumdu gözünü!

"MEHMET ALİ ERBİL'LE YAN YANA GELMEK İSTEMEM"

"Üzerimdeki şok halen devam ediyor. 20 yıldır hiç böyle bir şeyle karşı karşıya kalmamıştım. Hayatım boyunca profesyonel olmaya çalıştım ama Mehmet Ali Erbil'le mümkün olduğu kadar yan yana gelmek istemem. Zaten sözlerinin devamında kendisi de doğru olmadığını söyledi. Hiçbir kadın meslektaşımın böyle bir yaşamasını istemem. Tanımadığım takipçilerimin beni desteklemesi çok duygulandırdı."

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in Melike Öcalan’a sarf ettiği sözler ağızları açık bırakmıştı… 42 yaşındaki sunucu Melike Öcalan açtı ağzını yumdu gözünü!

NE OLMUŞTU?

Bir ödül töreninde bir araya gelen Mehmet Ali Erbil ile Melike Öcalan, yaşadıkları diyalog sonrası magazin gündemine damga vurmuştu.

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