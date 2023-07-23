Ünlü teknik direktör Yılmaz Vural ‘aşkın olayım’ dedi sahneden düştü

Cevher Aksoy, önceki gün Bodrum Yalıkavak'taki bir beach'te sahne aldı. Konseri dinleyen ünlü teknik direktör Yılmaz Vural, bir ara sahneye çıkıp Aşkın Olayım adlı şarkıya eşlik etti. Yılmaz Vural, sahneden inerken yere düştü. Teknik direktör Yılmaz Vural, Bodrum'da tatil yapıyor. Genç şarkıcı Cevher Aksoy'un eğlenmeye gelen konukları arasında ünlü teknik direktör Yılmaz Vural'da vardı. Yılmaz Vural, bir ara sahneye çıkıp Aşkın Olayım adlı şarkıya eşlik etti. Ünlü teknik direktör Yılmaz Vural, sahneden inerken yere düştü.