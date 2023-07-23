Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ünlü teknik direktör Yılmaz Vural ‘aşkın olayım’ dedi sahneden düştü
Giriş Tarihi: 23.07.2023 06:55 Güncelleme Tarihi: 23.07.2023 06:56

Ünlü teknik direktör Yılmaz Vuralaşkın olayım’ dedi sahneden düştü

Yılmaz Vural, Bodrum'da tatil yapıyor. Önceki gün bir beach'teki konseri dinleyen ünlü teknik direktör, bir ara sahneye çıkıp Aşkın Olayım adlı şarkıya eşlik etti. Yılmaz Vural, sahneden inerken yere düştü.

EVREN ABDULLAHOĞLU
Ünlü teknik direktör Yılmaz Vural ‘aşkın olayım’ dedi sahneden düştü

Cevher Aksoy, önceki gün Bodrum Yalıkavak'taki bir beach'te sahne aldı. Konseri dinleyen ünlü teknik direktör Yılmaz Vural, bir ara sahneye çıkıp Aşkın Olayım adlı şarkıya eşlik etti. Yılmaz Vural, sahneden inerken yere düştü.

Ünlü teknik direktör Yılmaz Vural ‘aşkın olayım’ dedi sahneden düştü

Teknik direktör Yılmaz Vural, Bodrum'da tatil yapıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ünlü teknik direktör Yılmaz Vural ‘aşkın olayım’ dedi sahneden düştü

Genç şarkıcı Cevher Aksoy'un eğlenmeye gelen konukları arasında ünlü teknik direktör Yılmaz Vural'da vardı.

Ünlü teknik direktör Yılmaz Vural ‘aşkın olayım’ dedi sahneden düştü

Yılmaz Vural, bir ara sahneye çıkıp Aşkın Olayım adlı şarkıya eşlik etti.

Ünlü teknik direktör Yılmaz Vural ‘aşkın olayım’ dedi sahneden düştü

Ünlü teknik direktör Yılmaz Vural, sahneden inerken yere düştü.

SON DAKİKA