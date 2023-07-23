Giriş Tarihi: 23.07.2023 06:55 Güncelleme Tarihi: 23.07.2023 06:56

Ünlü teknik direktör Yılmaz Vural ‘aşkın olayım’ dedi sahneden düştü

Yılmaz Vural, Bodrum'da tatil yapıyor. Önceki gün bir beach'teki konseri dinleyen ünlü teknik direktör, bir ara sahneye çıkıp Aşkın Olayım adlı şarkıya eşlik etti. Yılmaz Vural, sahneden inerken yere düştü.