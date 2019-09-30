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  • Ünlü türkücü İzzet Altınmeşe bu özelliği ile şaşırttı! İşte görenin ağzını açık bırakan İzzet Altınmeşe'nin spor halleri...

Ünlü türkücü bu özelliği ile şaşırttı! İşte görenin ağzını açık bırakan İzzet Altınmeşe'nin spor halleri...

Usta türkücü 'nin çok az bilinen bu özelliği hayranlarını şaşırttı. İzzet Altınmeşe'nin geçmişte Posta gazetesinden Oya Çınar'a verdiği bir röportajla ortaya çıkan spora olan düşkünlüğünü duyanlar inanamadı. İzzet Altınmeşe 20 yıldır yaptığı 'yoga'nın sağlığına faydalarından bahsetmiş. Yaptığı hareketlerle gençlere taş çıkaran İzzet Altınmeşe şimdilerde 74 yaşında ama hala sporla ilgileniyor. İşte ünlü türkücü ve sizin için derlediğimiz diğer ...

Giriş Tarihi: 30.09.2019 12:40 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019 12:44
Ünlü türkücü İzzet Altınmeşe bu özelliği ile şaşırttı! İşte görenin ağzını açık bırakan İzzet Altınmeşe'nin spor halleri...

Usta türkücü 'nin çok az bilinen bu özelliği hayranlarını şaşırttı. İzzet Altınmeşe'nin geçmişte Posta gazetesinden Oya Çınar'a verdiği bir röportajla ortaya çıkan spora olan düşkünlüğünü duyanlar inanamadı. İzzet Altınmeşe 20 yıldır yaptığı 'yoga'nın sağlığına faydalarından bahsetmiş. Yaptığı hareketlerle gençlere taş çıkaran İzzet Altınmeşe şimdilerde 74 yaşında ama hala sporla ilgileniyor. İşte ünlü türkücü ve sizin için derlediğimiz diğer ...

Ünlü türkücü İzzet Altınmeşe bu özelliği ile şaşırttı! İşte görenin ağzını açık bırakan İzzet Altınmeşe'nin spor halleri...

ŞEYDA COŞKUN

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Ünlü türkücü İzzet Altınmeşe bu özelliği ile şaşırttı! İşte görenin ağzını açık bırakan İzzet Altınmeşe'nin spor halleri...
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Ünlü türkücü İzzet Altınmeşe bu özelliği ile şaşırttı! İşte görenin ağzını açık bırakan İzzet Altınmeşe'nin spor halleri...
Ünlü türkücü İzzet Altınmeşe bu özelliği ile şaşırttı! İşte görenin ağzını açık bırakan İzzet Altınmeşe'nin spor halleri...
Ünlü türkücü İzzet Altınmeşe bu özelliği ile şaşırttı! İşte görenin ağzını açık bırakan İzzet Altınmeşe'nin spor halleri...

BİRİCİK SUDEN

Ünlü türkücü İzzet Altınmeşe bu özelliği ile şaşırttı! İşte görenin ağzını açık bırakan İzzet Altınmeşe'nin spor halleri...
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