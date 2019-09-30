Ünlü türkücü İzzet Altınmeşe bu özelliği ile şaşırttı! İşte görenin ağzını açık bırakan İzzet Altınmeşe'nin spor halleri...

Usta türkücü İzzet Altınmeşe'nin çok az bilinen bu özelliği hayranlarını şaşırttı. İzzet Altınmeşe'nin geçmişte Posta gazetesinden Oya Çınar'a verdiği bir röportajla ortaya çıkan spora olan düşkünlüğünü duyanlar inanamadı. İzzet Altınmeşe 20 yıldır yaptığı 'yoga'nın sağlığına faydalarından bahsetmiş. Yaptığı hareketlerle gençlere taş çıkaran İzzet Altınmeşe şimdilerde 74 yaşında ama hala sporla ilgileniyor. İşte ünlü türkücü İzzet Altınmeşe'nin spor yaparken fotoğrafları ve sizin için derlediğimiz diğer spor yapan ünlüler...