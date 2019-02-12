Sen Anlat Karadeniz dizisinde rol alan İrem Helvacıoğlu'nun bu hali şoke etti!

Sen Anlat Karadeniz dizisinde rol alan İrem Helvacıoğlu'nun çocukluk fotoğrafını görünler inanamıyor. Sen Anlat Karadeniz dizisine Nefes rolüyle can veren İrem Helvacıoğlu'nu hiç böyle görmediniz. Sen Anlat Karadeniz dizisinde gösterdiği oyunculuk performansıyla milyonları hayran bırakan İrem Helvacıoğlu, sosyal medyadan çocukluk fotoğrafını paylaştı. Sen Anlat Karadeniz dizisindeki rolüyle milyonlarca hayran kitlesine ulaşan Nefes yani İrem Helvacıoğlu'nun çocukluk fotoğrafı binlerce beğeni aldı. İşte Sen Anlat Karadeniz dizisinin oyuncusu İrem Helvacıoğlu'nun ve diğer ünlü isimlerin çocukluk fotoğrafları...