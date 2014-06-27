Ünlülerin objektifinden – 27.06.2014

İDO TATLISES TUBA ÜNSAL CEYDA DÜVENCİ TUBA ÜNSAL ECE ERKEN ECE ERKENKutlamalara devam ECE ERKEN EDA TAŞPINAR AHU YAĞTU ARZUM ONANInstagram'a fotoğraf koyma telaşı komik duruma düşürüyor bazen, ayaklarımı çekip ne yapacaksam artık GAMZE ÖZÇELİKFotoğraf çekeceğine sporunu yap SİMGE TERTEMİZ BERGÜZAR KORELEve dönüş Cambridge'den tren ile başlamış bulunuyor OKTAY KAYNARCAGözleri açılmamış iki yavruyu kargalardan kurtarıp üstelik de yeni bir süt anne bulmanın sevinciyle güne başlamak ASENA ERKİN PELİN ÖZTEKİNMikrofon Eser'de DOĞA RUTKAYÇeşme'de hasır işi yapan çook eski dostlar,bi bebek daha yolda..Çok tatlı bir rüzgar esiyordu hoş sohbet ettik EDA TAŞPINARSabah güneşi ATA DEMİRERFok evine sığındım AYŞEGÜL YILDIZPop müziğin güzeller güzeli kraliçesi BURCU KARAGünaydın DERYA TUNASeni seviyorum aslan oğlum benim, yakışıklım, hayatım, ömrüm TUĞBA MELİS TÜRKBebeklerimle son kez eglendik EDA TAŞPINARBronz haller, Eda Taşpınar'ını kapan tatile ESRA CEYDA ERSOYSaçlarımı çok beğendim FERHAN ŞENSOY YONCA EVCİMİKYeni albümün pastasını acımadan keserim ÖZGE UZUNGünaydın sağlam kafa sağlam vücutta bulunur diyenler; biz yürüdük, bol oksijen aldık, beynimiz daha sağlam HELİN AVŞARAh bir de becerebilsem... HÜLYA AVŞARKlip için iyi seyirler IVANA SERTMerhaba merhaba KUBATOrhan Baba her zamanki gibi ful enerji LERZAN MUTLU MERVE OFLAZkedim ve 1 köpeğim var. Hem de sokaktan sahiplendim NAZ ELMASBalat sokakları PELİN AKİL GİZEM HATİPOĞLU TANEM SİVAR TUĞBA ÖZAYKonserden ÖZKAN UĞUR YAVUZ SEÇKİNBugüne kadar kendisiyle hep mesafeli oldum YELİZ YEŞİLMENAdana yanıyor şu an klimalarla ancak dayanıyorum YEŞİM SALKIMSet hazırlanıyor ÖZGE ÖZBERKArka bahçe aşıkları ÖZLEM YILDIZKoşturmacalı bir gün ama çok güzel bir gün SİNEM KOBAL ŞAHNAZ ÇAKIRALP ŞEBNEM BOZOKLUMayo içimizde ŞÜKRAN OVALI NAZLI TOLGA DERYA ŞENSOYİyi ki doğdun EVRİM AKINYıllar sonra... GÜLBEN ERGENYanı başımda uyuyorlar ben fotoğraflarıyla meşgulüm, akıl sağlığımdan şüpheliyim annelik söz konusu olunca, kayınvalide halimi hüç düşünmeyelim bari KEMAL DOĞULUSelfielerce MERVE HAZERKardeş candır... NUR FETTAHOĞLUKardeş candır nefestir TAN TAŞÇI TUBA ÜNSALPek değerli kayınçomun doğum günü ÖZGÜR ARASPek değerli kayınçomun doğum günü